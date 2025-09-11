Nouveautés + tendances 1 1

Deebot X11 OmniCyclone : le robot aspirateur avec une autonomie de batterie quasi illimitée

Non seulement le Deebot X11 OmniCyclone d'Ecovacs s'élève au-dessus des seuils, mais il recharge sa batterie en un rien de temps, ce qui lui permet de travailler sans interruption.

Le fabricant chinois a présenté à l'IFA, le salon de la tech à Berlin, son dernier robot aspirateur, le Deebot X11 OmniCyclone, qui sort du lot notamment grâce à sa grande autonomie.

Une batterie sans fin

Si le Deebot se place sur la station de charge pour une pause de balayage, la batterie de 6400 mAh se recharge directement. Et ce, à la vitesse de l'éclair. Grâce à la «PowerBoost Technology», comme Ecovacs appelle le système, il peut récupérer jusqu'à 6 pour cent de la puissance de la batterie en trois minutes. En fonctionnement continu, il devrait ainsi pouvoir nettoyer jusqu'à 1000 mètres carrés en un seul cycle, même avec le mode le plus puissant. C'est une bonne nouvelle

Comparé à son prédécesseur, le Deebot X9 Pro Omni, que notre confrère a présenté à la presse, le X9 Pro Omni est un aspirateur de qualité.Lorenz Keller testé il y a un mois , Ecovacs a augmenté la puissance d'aspiration du X11 de 16 600 pascals à 19 500 pascals. Cela devrait améliorer l'élimination des cheveux et des poussières fines, qu'il est censé détecter encore mieux grâce à la fonctionnalité (qui l'eût cru) «AI Stain Detection 2.0». Il adapte sa stratégie de nettoyage en fonction du type de tache. Ainsi, il passe plusieurs fois et à un niveau plus intense sur la tache qu'il juge tenace. L'intelligence artificielle, le système «AGENT YIKO», crée également des plans de nettoyage personnalisés et analyse les besoins de nettoyage.

Le Deboot X11 franchit les seuils de manière transparente

Les fans de Deboot peuvent désormais se réjouir d'avoir un grimpeur dans la famille Ecovacs, car le fabricant a intégré un système d'escalade mécanique au X11 OminCyclon. Cela permet au robot aspirateur de franchir des seuils de 2,4 centimètres et des rails de portes coulissantes jusqu'à quatre centimètres. Pour ce faire, il utilise deux leviers rotatifs dès qu'il détecte l'obstacle. Il n'a pas besoin de caméra pour détecter les seuils - le fonctionnement est purement mécanique.

L'OmniCyclon franchit sans problème des seuils allant jusqu'à quatre centimètres.

Et la présentation dans le showroom le montre également : Le modèle de démonstration franchit les deux seuils sans problème et d'un seul coup, comme s'ils n'existaient pas. Selon Ecovacs, les roues en caoutchouc, déjà présentes sur le modèle précédent, contribuent également à ce franchissement sans heurt.

Les roues en caoutchouc permettent au robot aspirateur de franchir les seuils sans interruption ni à-coup.

Des bords propres le long des murs

Ce qui fonctionnait déjà avec le Deboot X9 Omni a été repris pour le dernier modèle : un rouleau pour le nettoyage au lieu d'une serpillière. Celui-ci est continuellement mouillé d'eau et s'étend jusqu'à 1,5 centimètre lorsque le robot nettoie le long d'un mur. Il atteint ainsi des endroits qui seraient autrement inaccessibles en raison de sa forme ronde.

Le rouleau extensible balaie la saleté le long du mur.

Une station sans sac

Avec sa station sans sac, Ecovacs veut réduire l'empreinte écologique du Deebot et le rendre plus durable. Concrètement, le fabricant affirme qu'elle permet d'économiser jusqu'à 25 sacs à poussière en cinq ans. Reste à savoir si cette économie aura globalement un impact important sur l'empreinte écologique. Le réservoir à poussière a une capacité de 1,6 litre et permet au X11 de fonctionner sans interruption jusqu'à 48 jours avant de devoir être vidé.

Les réservoirs d'eau propre et d'eau sale peuvent être retirés de la station par le haut pour le nettoyage. La capacité de chaque réservoir est de 3,2 litres pour l'eau propre et de 2,7 litres pour l'eau sale. Ecovacs intègre également deux réservoirs pour des détergents de différentes puissances, le X11 décidant de la solution à utiliser en fonction de l'application.

Les réservoirs d'eau amovibles facilitent le nettoyage.

Le Deebot X11 OmniCyclone est-il rentable ?

Les démonstrations du salon ne permettent malheureusement pas de se faire une idée trop précise des nouvelles fonctionnalités du X11 OmniCyclone. Mais avec la longue durée de vie de la batterie et la fonction de seuil, Ecovacs semble avoir répondu à un besoin de ses clients. L'IA a également été intégrée afin de détecter la saleté et d'optimiser la stratégie de nettoyage en conséquence. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les personnes ayant de grands foyers. Mais c'est aussi très cher.

Pour l'essentiel, il est assez similaire au modèle précédent de février. Nous découvrirons donc pour vous dans un futur test de produit si l'investissement de près de 1300 francs en vaut vraiment la peine, si le modèle précédent moins cher suffit ou si un modèle concurrent convient mieux.

