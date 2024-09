Colorés et voyants : les accessoires pour smartphones à l'IFA 2024

Les fabricants aiment se faire remarquer au salon de la technologie IFA de Berlin. Et quoi de mieux pour cela que des designs colorés et des idées hors du commun ? Cet accessoire pour smartphone m'a particulièrement séduit.

Alors que la plupart des chargeurs, étuis pour smartphones et câbles de recharge sont d'un noir ou d'un blanc ennuyeux, je me suis rendu au salon de Berlin à la recherche d'accessoires pour smartphones colorés et originaux.

Ugreen : Recharger les smartphones avec beaucoup d'émotions

Ugreen propose des stations d'accueil et des chargeurs classiques, mais aussi une ligne de caractère appelée "Ugreen Uno". Vous y trouverez des chargeurs et des powerbanks noirs et violets avec un petit écran sur le devant. Celui-ci affiche des états d'âme pendant que vous chargez vos appareils

Les Powerbanks d'Ugreen affichent des sentiments.

Nouveauté dans leur lineup craquant, vous trouverez des powerbanks sans fil en violet et noir avec différentes capacités. La recharge sans fil est possible avec 7,5 watts ou 15 watts, et 20 watts via USB-C. Les powerbanks sont disponibles dans les tailles 5000 mAh et 10 000 mAh. Cela permet d'assurer jusqu'à deux charges complètes de smartphone.

Les prix et les dates de sortie des nouveaux Power Banks ne sont pas encore connus.

Vous trouverez toutefois un appareil de la gamme dans notre assortiment. Il s'agit de la "Ugreen Nexode RG", disponible en noir et en violet. Une troisième version en bleu est également disponible.

Chargeur USB disponible CHF 52.90 Ugreen Nexode RG 65 W 5

Le petit chargeur charge jusqu'à 65 watts et vous pouvez y connecter jusqu'à trois appareils : deux USB-C et un USB-A. Si vous n'avez pas besoin du chargeur, vous pouvez le placer sur un support avec des pieds. Il reste ainsi dans un coin jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Les Charger d'Ugreen ont même des pieds adorables.

Popsockets : Star Wars, Pokémon et Harry Potter comme support de smartphone

Popsockets fabrique un immense assortiment de supports que vous pouvez fixer au dos de votre smartphone. Cela permet d'améliorer la prise en main du smartphone ou d'écarter le support pour pouvoir placer le smartphone.

Un casque de Stormtrooper en guise de support de smartphone fantaisiste ? Chez Popsockets, on trouve presque tout.

Pour l'instant, seuls quelques-uns des produits de cette gamme incroyablement variée sont parvenus jusqu'en Europe - et dans notre boutique. Le fabricant veut changer cela et présente les supports les plus divers dans toutes les couleurs et formes. J'ai également été ravi de voir des franchises allant de Star Wars à Pokémon. Selon le modèle, vous fixez un Popsocket à l'aide d'un autocollant 3M ou d'un aimant Magsafe. Cette dernière solution est pratique si vous n'avez pas besoin du support en permanence ou si vous changez d'étui

Pokémon Popsockets. J'aimerais bien tous les attraper.

Tout Barbie : une mini-imprimante et un appareil photo rose

Barbie a fait son entrée dans le monde de la tech. La salle de jeu n'était pas "kenough", c'est du moins ce qu'a pensé Kodak. Le fabricant a donc amélioré des mini-imprimantes pour smartphones et des appareils photo instantanés avec la poupée emblématique. En d'autres termes, les appareils existent déjà, la nouveauté étant le design rose de Barbie.

Photos dans le style Barbie avec le nouveau Printomatic de Kodak.

Avec un look rose, voici le Printomatic. Avec cet appareil photo instantané, vous prenez une photo qui vous est directement imprimée sous forme d'imagette sur du papier zinc de la taille d'une carte de crédit. Le papier spécialement traité ne fonctionne pas avec de l'encre, mais avec une réaction chimique appelée sublimation thermique.

D'autre part, il y a l'imprimante pratique "Kodak Step Slim", qui vous permet d'imprimer n'importe quelle photo de smartphone via Bluetooth.

Essayé pour vous, pour que vous n'ayez pas à le faire : une photo de l'imprimante Barbie.

Bien sûr, les appareils sont livrés en bundle avec des stickers Barbie et des étuis colorés. Et pour la première fois, une application pour smartphone vous permet de retoucher les photos pour leur donner le style Barbie qu'elles méritent.

L'application vous permet d'éditer vos photos pour les rendre encore plus roses.

Pas en rose, mais en version rétro iconique, vous trouverez chez nous un prédécesseur de l'imprimante pour smartphone Barbie - la Mini 2 Retro.

Pantone goes accessories

Pantone est habituellement connu pour ses systèmes de couleurs normalisés. Mais avec ses couleurs vives, elle propose aussi des haut-parleurs, des cadres photo numériques et des accessoires pour smartphones. Les produits sont fabriqués en Chine par Dataplus. Selon le fabricant, l'assortiment est plutôt connu là-bas et aux Etats-Unis.

Accessoires en couleurs certifiées Pantone.

Ce qui devrait maintenant plaire en Europe, ce sont deux imprimantes différentes. Elles fonctionnent comme les imprimantes Barbie de Kodak, avec la méthode de sublimation thermique. Une version plus grande de l'imprimante vous permet également d'imprimer des images au format carte postale.

On ne sait pas encore quand et à quel prix ces appareils arriveront chez nous.

Aimez-vous les accessoires colorés ou êtes-vous plutôt classique ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans la colonne des commentaires.