Chez Swiss et Lufthansa, vous ne pouvez plus utiliser de powerbank à bord.

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 14/1/2026

Le groupe Lufthansa renforce les règles relatives aux powerbanks. Un maximum de deux batteries de ce type peut encore être embarqué - l'utilisation en vol est interdite. Les règles sont compliquées au niveau international.

A partir du 15 janvier, Swiss, Lufthansa et autres appliquent des règles plus strictes pour les powerbanks. Cette règle s'applique à toutes les compagnies aériennes du groupe, y compris Edelweiss ou Austrian Airlines par exemple. D'autres compagnies ont également renforcé les règles.

L'utilisation des powerbanks est interdite

La règle la plus importante pour tous ceux qui prennent l'avion avec des powerbanks et autres appareils électroniques : Il est impératif de vérifier les règles en vigueur sur le site web des compagnies aériennes avant de voyager. Cela vaut également pour les éventuelles correspondances avec d'autres compagnies aériennes.

Au sein du groupe Lufthansa, les règles suivantes s'appliqueront à partir du 15 janvier:

Utilisation interdite: Les powerbanks ne peuvent plus être utilisées à bord. Vous ne pouvez donc ni alimenter un appareil, ni recharger le powerbank lui-même via l'alimentation électrique de l'avion. Seule exception : si elle sert à alimenter un appareil médical essentiel.

Deux pièces et taille limitée: Deux powerbanks maximum sont autorisées par personne. Une banque d'alimentation peut avoir une capacité maximale de 100 wattheures (Wh). La capacité est imprimée sur la batterie et peut être lue à cet endroit. L'indication en milliampères-heures (mAh), souvent utilisée, n'est pas déterminante, c'est l'indication en Wh qui l'est.

En bagage à main: Les powerbanks doivent être transportés dans les bagages à main. Désormais, elles ne peuvent plus être placées dans le compartiment à bagages, mais uniquement sous le siège, sur le corps ou dans la poche du siège.

Vous trouverez les informations détaillées pour tous les appareils électroniques, les batteries et les powerbanks sous ce lien.

Renforcement des normes dans le monde entier

L'année dernière, plusieurs incidents ont eu lieu avec des Powerbanks en feu pendant des vols. C'est pourquoi les compagnies aériennes du monde entier renforcent leurs réglementations. Singapore Airlines, par exemple, a interdit l'utilisation de powerbanks en vol dès avril 2025. Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways et Etihad ont suivi l'exemple au cours de l'année dernière.

Les compagnies aériennes américaines sont actuellement plus généreuses en ce qui concerne l'utilisation à bord. Dans certains cas, les appareils ne peuvent être chargés qu'ouvertement et visiblement et ne peuvent pas être placés dans les bagages.

Les règles sont encore plus strictes sur les vols intérieurs chinois. Depuis l'été 2025, seules les banques d'énergie certifiées CCC sont autorisées. Le «China Compulsory Certification» (CCC) est l'équivalent chinois de notre «Conformité Européenne» (CE).

Le symbole CCC dans la rangée du bas, le logo CE en haut.

Le problème : le label CCC est absent de presque toutes les powerbanks vendues en Europe. Même les fabricants chinois comme Xiaomi s'en passent pour les modèles destinés à l'exportation. Et comme la réglementation est récente, la production n'a pas encore été modifiée. Ainsi, seule une poignée d'appareils sont disponibles avec CCC, chez nous dans la boutique selon les indications du fabricant, par exemple ces modèles.

