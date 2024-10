Canon Selphy QX20 : cette nouvelle imprimante se glisse dans vos bagages

La nouvelle mini-imprimante de Canon imprime les photos de votre smartphone sous forme de stickers. Alors qu'auparavant vous ne pouviez imprimer qu'au format carré, vous pouvez désormais imprimer au format 2:3 - et sans bordure.

L'imprimante photo mobile, baptisée Selphy QX20, pèse à peine 500 grammes et vous permet d'imprimer de petits autocollants colorés au format 1:1 ou 2:3 directement depuis votre smartphone. Pas besoin de cartouches d'encre.

Les images de votre smartphone en stickers petit format.

Design et hardware : petit, compact et nouveau en rouge

La Canon Selphy QX20 mesure 14,6 × 10,2 centimètres. L'imprimante photo est donc légèrement plus petite qu'une carte postale. Avec 455 grammes, elle pèse à peu près autant que deux smartphones.

Elle imprime les photos avec une résolution de 287 x 287 dpi dans non pas une, mais deux tailles différentes - et désormais aussi sans marge. Outre les dimensions 7,2 × 8,5 centimètres, vous disposez également des dimensions 5,4 × 8,5 centimètres. Vous pouvez choisir vous-même la taille de la bordure. Ainsi, avec plus d'espace vers le bas, l'image ressemblera par exemple à un vieux polaroïd.

Les autocollants photo pour le QX20 sont disponibles en deux tailles de papier.

En plus du noir et du blanc, l'imprimante Selphy est désormais disponible en rouge. Malheureusement, les deux jolies couleurs vert menthe et rose disparaissent ainsi.

L'imprimante Selphy est disponible en trois couleurs.

Comment ça marche

L'imprimante accepte jusqu'à dix feuilles à la fois. Pour l'impression, vous sélectionnez vos images via l'application de mise en page photo appropriée https://de.canon.ch/apps/selphy-photo-layout/ et les mettez en page comme vous le souhaitez. De nouvelles possibilités ont été ajoutées par une mise à jour. Des tampons et filtres aux différents autocollants et cadres. Vous pouvez également ajouter du texte sur vos images.

L'application de mise en page de Canon vous permet de décorer vos photos avant de les imprimer.

Vous imprimez ensuite vos photos via Wi-Fi ou Bluetooth. L'imprimante a désormais besoin de 40 secondes par photo. Dans la version précédente, il fallait attendre trois secondes de plus.

La méthode d'impression est appelée sublimation thermique. Une réaction chimique est déclenchée dans le papier pour faire apparaître les couleurs. Ainsi, l'imprimante n'a pas besoin de cartouches encombrantes. Le papier est résistant à l'eau et aux salissures et peut être utilisé comme autocollant grâce à son verso adhésif.

Prix et disponibilité

La Selphy QX de Canon sera disponible à partir de la mi-octobre. La date de son arrivée dans notre boutique est encore en cours de clarification avec notre catégorie. Vous ne voulez surtout pas le manquer ? Si vous cliquez sur "J'aime cette marque" sur la page de la marque Canon, notre algorithme sait qu'il doit vous informer lorsque des nouveautés Canon sont disponibles. Le prix s'élève à 115 francs ou euros (prix de vente conseillé). Une feuille de papier photo coûte environ 70 centimes ou cents.

Il existe trois modèles de mini-imprimantes compactes Canon.

Canon propose d'ailleurs dans son assortiment une version encore plus petite pour l'impression thermique. J'ai testé la Canon Zoemini 2 il y a quelque temps. Il est un peu plus petit et deux fois plus léger avec ses 180 grammes. Les photos mesurent 5 × 7,6 centimètres.

Test de produit Mini-imprimante : les photos de téléphone portable méritent une place au soleil par Michelle Brändle

Plus grand, c'est possible : la Canon Selphy CP1500 imprime des images jusqu'au format 10 × 15 centimètres, soit la taille d'une carte postale. Grâce au lecteur de carte intégré, vous pouvez également imprimer directement à partir d'une carte mémoire (SD, SDHC ou SDXC). Un écran LCD est à votre disposition pour l'utilisation. Le port USB-C vous permet également de connecter des appareils photo et des clés USB.

