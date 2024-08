Canon lance une nouvelle imprimante A2 pour l'impression de beaux-arts

L'ImagePrograf Pro-1100 de Canon utilise de nouvelles encres qui sont censées être plus résistantes aux rayures et plus durables. Il imprime également plus rapidement et est livré avec une nouvelle suite logicielle.

Neuf ans après son prédécesseur, Canon lance son nouveau produit phare pour l'impression privée de beaux-arts : laImagePrograf Pro-1100 imprime des photos jusqu'au format A2. Elle utilise un nouveau type d'encre que Canon appelle "Lucia Pro II". En outre, la facilité d'utilisation aurait été améliorée.

Le système d'encre révisé comprend douze couleurs. Elle est censée être très résistante à l'abrasion sur le papier brillant. La meilleure résistance aux rayures est obtenue par l'ajout de cire. Selon Canon, la résistance à la lumière a également été améliorée - avec le bon papier, elle peut désormais atteindre 200 ans.

Il paraît que les encres peuvent mieux reproduire les teintes foncées, le bleu et le noir qu'auparavant. Notamment grâce à une nouvelle encre noire mate. Les têtes d'impression de Canon sont interchangeables et comportent plus de 1800 buses. Cela devrait assurer une vitesse d'impression supérieure à celle de la concurrence d'Epson. Comme son prédécesseur, la nouvelle imprimante dispose d'une alimentation papier assistée par le vide. Il lisse le papier et corrige les inclinaisons.

Nouveau logiciel

L'impression d'art fin nécessite les bons réglages et une bonne gestion des couleurs - la complexité est souvent décourageante pour les débutants. Canon veut y remédier en proposant de nouveaux logiciels et en simplifiant l'utilisation de l'appareil. Les outils doivent simplifier aussi bien la configuration correcte que la définition de la mise en page d'impression. Le logiciel est disponible en version autonome et en plug-in.

L'impression d'art fin avec la Canon Pro-1100 nécessite un poste de travail spacieux.

Source : Canon

L'imprimante A2 de Canon n'est pas plus petite ou plus légère. Comme son prédécesseur, elle pèse plus de 32 kilos. Il est donc très difficile de déplacer l'appareil seul. La SC-P900 d'Epson conserve un avantage certain avec ses 15 kg. Mais le poids plus élevé du Pro-1100 est notamment dû à une construction plus robuste, qui pourrait être plus durable.

Le Canon ImagePrograf Pro-1100 sera disponible à partir de septembre, le prix de vente conseillé est de 1181 francs. Dès que le produit sera enregistré dans notre boutique, il sera également mis en lien ici.