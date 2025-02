Nouveautés + tendances 38 8

Bigme lance un smartphone Android avec un écran E-Ink

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 10/2/2025

Longue durée de vie de la batterie et idéal pour lire de longs textes : Le Bigme HiBreak Pro est un petit e-reader utilisant la technologie des smartphones et le système d'exploitation Android.

Le fabricant chinois travaille depuis 15 ans sur le thème des écrans e-ink. Ces derniers sont surtout connus chez nous pour les e-readers, mais Bigme les utilise également pour les écrans d'ordinateurs, les tablettes ainsi que les smartphones.

Comment fonctionne un écran E-Ink Cette technologie est surtout connue chez nous pour les e-readers et est basée sur l'encre électronique. Elle est composée de petites capsules contenant des particules qui, selon leur polarité, se déplacent vers la partie supérieure et sont donc visibles. Le grand avantage est que l'écran statique fonctionne sans électricité

Le Bigme HiBreak Pro qui vient d'être présenté est déjà la deuxième génération d'un téléphone mobile avec écran E-Ink. Par rapport à son prédécesseur, ce sont surtout les fonctionnalités du smartphone qui ont été fortement améliorées.

Android 14 et un processeur décent

Le MediaTek Dimensity 1080 est un processeur de milieu de gamme relativement récent, également utilisé par exemple par Samsung dans le A34. Il permet d'exécuter Android 14 et donc toutes les applications actuelles. Le processeur est doté de 8 gigaoctets (Go) de mémoire vive et le fabricant offre tout de même 256 Go de stockage.

Grâce à Android 14, toutes les applications actuelles fonctionnent, mais seulement en noir et blanc.

Source : Lorenz Keller

Autres nouveautés : la téléphonie mobile 5G, un lecteur d'empreintes digitales et le NFC pour les paiements sans fil. Tout cela va de soi, mais manquait jusqu'à présent. L'appareil photo a lui aussi été mis à niveau : le Bigme HiBreak Pro intègre désormais un capteur de 20 mégapixels qui promet des images raisonnablement exploitables. Mais il ne faut toujours pas s'attendre à des miracles de la part de la selfiecam de cinq mégapixels.

La batterie de 4500 mAh est nettement plus grande que celle du HiBreak sans Pro de 3300 mAh. Cela devrait permettre de prolonger encore sensiblement l'autonomie de la batterie. Le fabricant ne donne pas d'indications concrètes, mais le prédécesseur avait déjà des durées d'écran actives allant jusqu'à 12 heures. Vous pouvez charger la batterie par câble avec 18 watts.

L'écran E-Ink également pour les vidéos

La caractéristique unique est et reste l'écran avec la technologie E-Ink. Celui-ci mesure désormais 6,13 pouces au lieu de 5,84 pouces et la densité de pixels est également légèrement plus élevée qu'auparavant. Vous devez cependant renoncer à l'affichage en couleur - les applications ne sont affichées qu'en noir et blanc. Un rétro-éclairage permet de voir l'écran dans l'obscurité.

L'écran est exempt de lumière bleue et de scintillement, ce qui le rend particulièrement confortable pour les yeux - idéal pour les textes ou les pages web statiques. Mais le défilement devrait également être relativement fluide. Il est même possible de lire des vidéos, avec une fréquence d'images maximale de 21 images par seconde.

Cet écran est idéal pour ceux qui lisent beaucoup de mails, de pages web ou de textes sur leur appareil mobile.

Source : Lorenz Keller

Premièrement, le smartphone est cependant destiné à tous ceux qui veulent ou doivent lire beaucoup en déplacement. Pour cela, le fabricant a intégré de nombreuses fonctions spéciales. Ainsi, vous pouvez facilement modifier la taille et l'espacement des caractères et activer un mode nuit. Les lettres sont alors blanches sur un fond noir. Les textes peuvent également être traduits directement en langage parlé ou dans une autre langue. Vous pouvez également surligner ou commenter directement des passages de texte.

Le HiBreak Pro est déjà disponible en pré-commande sur le site du fabricant au prix de 439 dollars. On ne sait pas encore si et quand il arrivera en Europe.

Bigme n'est d'ailleurs pas le seul fabricant à combiner e-ink et smartphone. Dès la fin 2024, Onyx a par exemple annoncé le Boox Palma 2 avec des caractéristiques similaires, qui est déjà disponible dans notre boutique. Toutefois, vous devrez renoncer ici à la téléphonie mobile et aux fonctions téléphoniques.

Nouveautés + tendances Onyx présente le successeur de son e-reader au format smartphone par Michelle Brändle

Liseuse CHF 277.– Onyx BOOX Palma 2 6.13", 128 Go, Blanc 1

Photo d’en-tête : Bigme

Cet article me plait! Cet article plaît à 38 personne(s)