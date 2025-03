Nouveautés + tendances 6 1

Atari 2600 My Play Watch : le jeu rétro au poignet

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 19/3/2025

Une montre intelligente pour les joueurs - mais sans fonctions intelligentes : L'Atari 2600 My Play Watch propose quatre classiques rétro jouables, un design nostalgique et un suivi basique de la forme physique. Mais elle renonce à la connectivité smartphone et à l'intégration d'applications.

Le temps passe, mais certains jeux restent inoubliables. Avec l'Atari 2600 My Play Watch, Atari lance une smartwatch qui ne se contente pas de compter les minutes, mais qui met aussi l'histoire du jeu à votre poignet. Alors que les smartwatches modernes vantent le suivi de la forme physique, les notifications et les fonctions d'intelligence artificielle, Atari mise sur un autre argument de vente : la nostalgie.

La montre est livrée avec quatre jeux classiques jouables - "Centipede", "Missile Command", "Pong" et "Super Breakout" - et transforme ainsi le poignet en une mini-arcade. Mais quelle est la part de rétro dans cette montre de jeu, et à qui est-elle destinée?

La rencontre du rétro et de la technologie portable

L'Atari 2600 My Play Watch s'inspire visuellement du design emblématique de la console Atari 2600. La console était connue pour son design noir distinctif avec une façade à l'aspect bois. La montre s'inspire de ce design classique de la console, mais ne possède pas de finition bois, mais un boîtier métallique robuste.

L'écran tactile de 2,02 pouces affiche non seulement l'heure, mais sert également de surface de jeu pour les quatre jeux préinstallés. Le tout est contrôlé par l'écran tactile ainsi que par une couronne rotative qui fait office de contrôleur de paddle - un clin d'œil intelligent, selon moi, aux commandes analogiques des titres Atari classiques.

En plus des fonctions de jeu, des fonctions de suivi de fitness de base

En plus des fonctions de jeu, la smartwatch dispose de fonctions de base de suivi de la condition physique telles que le podomètre, les calories brûlées et la mesure de la fréquence cardiaque. Elle affiche l'heure dans différents designs inspirés d'Atari, mais ne peut pas être connectée à un smartphone - il n'y a pas de notifications ni d'intégration d'applications.

La montre ne sera probablement pas disponible dans notre boutique. A la place, vous pouvez la pré-commander directement sur la boutique en ligne d'Atari pour 79,99 €. Elle devrait être livrée à partir du 10 juin 2025.

