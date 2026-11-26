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WhatsApp-Nachrichten kannst du jetzt zeitversetzt senden

WhatsApp rollt eine Funktion aus, die sich viele schon lange wünschen: Du kannst Nachrichten vorab schreiben und einen späteren Zeitpunkt für den Versand festlegen – sowohl in Einzelchats als auch in Gruppen.

Seit dem gestrigen Mittwoch gibt es eine neue Funktion in WhatsApp. Sie nennt sich «geplante Nachrichten». Sowohl in Einzelchats als auch in Gruppen kannst du demnächst Nachrichten verfassen und ein Datum und eine Uhrzeit festlegen, zu der die Nachricht verschickt werden soll. Die Funktion wird sowohl für Android als auch für iOS über die kommenden Wochen hinweg verteilt. Allerdings nur in der privaten Version von WhatsApp. Bei WhatsApp Business suchst du vergeblich danach.

Wie versendet man eine geplante Nachricht?

Hältst du den «Senden»-Knopf gedrückt, erscheint ein kleines Menü, in dem du den gewünschten Zeitpunkt bestimmen kannst. Du kannst einen Zeitraum zwischen zehn Minuten und zwei Wochen wählen. Auch Fotos oder Videos kannst du mitschicken. Der Empfänger oder die Empfängerin merkt davon nichts. Man kann nicht erkennen, dass es sich um eine vorgeschriebene Message handelt.

Einfach den Senden-Button gedrückt halten...

Quelle: Jan Johannsen

Alle geplanten Nachrichten werden separat in einer Liste aufgeführt. Dort siehst du, wann und an wen eine Nachricht versendet wird. Überlegst du es dir nochmals anders, kannst du sie vor dem Versand löschen. Bearbeiten oder ein neues Datum auswählen geht scheinbar nicht. Hast du dich also vertippt oder beim geplanten Geburtstagsgruss im Datum vertan, musst du die Nachricht löschen und nochmals neu tippen.

Die Nachricht wird auch dann versendet, wenn dein Handy ausgeschaltet ist. Sie wird nämlich auf den WhatsApp-Servern zwischengespeichert. Meta betont, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewahrt bleibt. Sie können die Nachricht also nicht lesen.

...und dann den gewünschten Zeitpunkt wählen

Quelle: Jan Johannsen

WhatsApp-Konkurrent Telegram bietet die Funktion schon seit 2019 an und auch dort werden geplante Nachrichten auf einem Server zwischengespeichert. Signal beschränkt die Funktion auf die Android-Version der App, in Threema gibt es gar keinen zeitversetzten Nachrichtenversand.

Titelbild: Jan Johannsen

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