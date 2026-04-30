News & Trends 0 0

Wettbewerb: Gewinne einen Startplatz für den Jungfrau-Marathon 2026 mit VIP‑Gästeprogramm für eine Begleitperson

Wir verlosen einen Startplatz für den Jungfrau-Marathon vom 5. September 2026 sowie ein VIP-Gästeprogramm und ein Startpaket von Sponser für eine Begleitperson im Gesamtwert von 679.– CHF.

Der Jungfrau-Marathon mit Start in Interlaken gehört zu den schönsten Marathons der Welt. Der Marathon führt von Interlaken bis zum Eigergletscher auf 2320 m ü. M. Die Strecke verläuft entlang des Brienzersees, durch Bergdörfer und bietet einen herrlichen Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Mit seinen 1953 Höhenmetern ist er aber auch einer der anspruchsvollsten. Während sich die ersten Kilometer ab Start in Interlaken noch eher flach anfühlen, geht es auf dem letzten Drittel steil zur Sache.

Wer mitläuft, sollte über gute Kondition, Berglauferfahrung und passende Sporternährung verfügen. Auf der Webseite des Jungfrau-Marathon findest du alle Eckdaten zur Marathon-Strecke einschliesslich Höhenprofil und Kontrollschlusszeiten wie auch Infos zur angebotenen Verpflegung.

Fühlst du dich bereit für die Herausforderung Jungfrau-Marathon? Dann mach mit bei der Schätzfrage:

Wettbewerb

Wettbewerbsfrage Wie viele Sponser-Trinkflaschen wurden im Ziel des Jungfrau-Marathons 2025 effektiv an die Athletinnen und Athleten abgegeben? Noch 500 Zeichen übrig Absenden

Wer mit der Antwort am nächsten an der richtigen Lösung liegt, gewinnt. Bei Gleichstand entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2026. Für die Teilnahme ist ein eingeloggtes Kundenkonto erforderlich. Wenn du gewinnst, wirst du per E-Mail informiert.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Titelfoto: David Birri

Dieser Artikel gefällt mir! Dieser Artikel gefällt noch niemandem.







