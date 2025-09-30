News & Trends 0 0

Wettbewerb: Gewinne einen Aufenthalt im Rocksresort Laax für vier Personen

Wir verlosen einen Gutschein für 2 Übernachtungen in einem Familien-Apartment im Rocksresort Laax für dich und bis zu drei Begleitpersonen.

Der Gutschein umfasst ein Frühstück im Hotel Ristorante Camino sowie ein kleines Geschenk. Als ein Mitglied von den «Responsible Hotels of Switzerland" bietet das Rocksresort frische Bergluft, gutes Essen und modernes Design in entspannter Atmosphäre.

Das Rocksresort Laax

Direkt bei der Talstation in Laax erwarten dich moderne Apartments, gebaut mit regionalen Materialien und schlicht im Design. Vor Ort findest du Restaurants, Bars, Shops, einen Freestyle Park und viele Möglichkeiten, aktiv zu sein oder zu entspannen. Das Resort ist autofrei und eignet sich gut für kleine Gruppen oder Familien.

Nachhaltige Kooperation

Das Gewinnspiel wird in Zusammenarbeit mit den Responsible Hotels of Switzerland durchgeführt. Dahinter stehen unabhängige Hotels, die bewusst mit Ressourcen umgehen und gleichzeitig ihren eigenen Charakter behalten. Ziel ist es, Nachhaltigkeit zu leben und Orte zu schaffen, die auch künftigen Generationen Freude bereiten.

Dein Gewinn in Kürze

2 Übernachtungen im Familien-Apartment im Rocksresort Laax

Platz für bis zu 4 Personen

Bettwäsche und Endreinigung

Frühstück im Hotel Ristorante Camino

Ein kleines Geschenk

Und hier kannst du mitmachen:

Gewinnspiel Hier nimmst du am Gewinnspiel teil und gewinnst vielleicht einen Gutschein fürs Rocksresort Laax. Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2025. Für die Teilnahme ist ein angemeldetes Kundenkonto erforderlich. Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

