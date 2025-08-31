News & Trends
Gewinne den «Passeport La Gruyère» mit Übernachtungen und Aktivitäten für zwei Personen

Elias Koller
1.9.2025

Zwei Übernachtungen in einem Hotel in der Region Gruyère, freier Eintritt zu vielen Aktivitäten und Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vor Ort. Das gibt’s hier zu gewinnen.

Der «Passeport La Gruyère» umfasst einen Aufenthalt für zwei Personen in der Region Gruyère. Im Preis enthalten sind zwei Übernachtungen in einem Hotel, zahlreiche Aktivitäten und die freie Nutzung des öffentlichen Verkehrs vor Ort.

Im Maison Gruyère lernst du die Käseherstellung kennen.
Quelle: Yannick Romagnoli

Mit dem Pass kannst du unter anderem das Schloss Greyerz besichtigen, im Musée gruérien mehr über die Geschichte und Kultur der Region erfahren, die Schokoladenproduktion in der Maison Cailler kennenlernen oder im Maison du Gruyère einen Blick in die Käseherstellung werfen. Auch Bergbahnen sind inklusive. So kannst du die Gipfel der Umgebung bequem erreichen und die Aussicht geniessen.

Auf einen Blick: Das Pauschalangebot im Wert von CHF 500.– beinhaltet:

  • 2 Übernachtungen mit Terroir-Frühstück
  • 1 Willkommensgetränk
  • 1 Terroir-Plättli
  • 1 Pass mit Eintritten zum Schloss Greyerz, Musée gruérien, Maison Cailler und Maison du Gruyère
  • Freie ÖV-Nützung auf dem Frimobil-Netzwerk
Bergbahnen sind ebenfalls im Angebot enthalten.
Quelle: Yannick Romagnoli

Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, beantwortet einfach die Wettbewerbsfrage.:

Wettbewerb

Wettbewerbsfrage

Wie heisst der berühmte Gipfel in La Gruyère, der 2002 Meter über Meer liegt?

Wer die richtige Antwort wählt, nimmt an der Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 30. September 2025. Für die Teilnahme ist ein eingeloggtes Kundenkonto erforderlich. Wenn du gewinnst, wirst du per E-Mail informiert.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Ein Weiterverkauf oder eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

User Avatar
User Avatar
Elias Koller
Junior Copywriter
Elias.Koller@digitecgalaxus.ch

Ist wohl der einzige Mensch, der Hummus wie ein Joghurt löffelt. Schreibt in der Freizeit Kurzfilm-Drehbücher und fühlt sich oft wie im falschen Film. Vor allem dann, wenn sich sein Endgegner – die Steuererklärung – mal wieder vor ihm aufbäumt.

