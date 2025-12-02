News & Trends 8 0

Western-Serie «Schwarzes Gold»: als Deutschland noch Erdöl-Land war

Die neue deutsche Serie «Schwarzes Gold» kommt mit Wucht und hat Drama um Geld, Macht und Habgier im Gepäck. Und einen historischen Kern: den Erdöl-Boom in Norddeutschland um das Jahr 1900.

Eine Geschichte über einen Erdöl-Boom auf dem Land armer Leute und Intrigen, um die Dörfler von ihrem Grund und Boden zu drängen – sie könnte amerikanischer kaum sein. Aber statt im Wilden Westen spielt die neue Serie «Schwarzes Gold» in der norddeutschen Lüneburger Heide. Die ARD will damit demonstrieren, dass auch Deutschland «Western» kann, inklusive Revolver-Schießereien und brennenden Scheunen.

Im Mittelpunkt der sechsteiligen Serie, die um das Jahr 1900 spielt, steht die Magd Johanna Lambert. Dass sich unter dem Waldstück ihrer Familie ein Erdölvorkommen befindet, weiß nur ihr Nachbar Richard, der in sie verliebt ist. Doch sobald sein Vater, der Großbauer Wilhelm Pape, davon Wind bekommt, setzt der alles daran, den Schatz für sich zu sichern. Als waschechter Bösewicht schreckt er dabei auch nicht davor zurück, über Leichen zu gehen, denn die Dorfbewohner wollen sich nicht von ihren Ländereien vertreiben lassen. Johanna versucht, die Bauernfamilien zu vereinen und dem mächtigen Grundbesitzer Widerstand zu leisten.

Ab dem 22. Dezember kannst du die Serie in der ARD-Mediathek streamen. Im linearen TV-Programm wird sie ab dem 29. Dezember ausgestrahlt.

Bekannte Namen wirken mit Für den Soundtrack zeichnet der zweifache Oscar-Gewinner Hans Zimmer zusammen mit dem Geiger und Komponisten Aleksey Igudesman verantwortlich.

Wilhelm Pape wird von Tom Wlaschiha gespielt, der in «Game of Thrones» den mysteriösen Jaqen H'ghar mimte. Von dort könnte er auch die Britin Gwendoline Christie kennen, die in derselben Serie die Kämpferin Brianna von Tarth darstellte. In «Schwarzes Gold» spielt sie zusammen mit dem Neuseeländer Marton Csokas (bekannt unter anderem als Elb Celeborn in «Der Herr der Ringe») ein skrupelloses Ölhändler-Paar, das aufgrund des gefundenen Erdöls aus dem Ausland anreist.

Aaron Hilmer, der in der Kinoproduktion «Im Westen nichts Neues» aus 2022 einen Freund der Hauptfigur darstellte, übernimmt die Rolle von Richard. Mit Jessica Schwarz, Harriet Herbig-Matten, Lena Urzendowsky und Henny Reents sind weitere Gesichter aus bekannten deutschen oder internationalen Produktionen dabei.

In der Lüneburger Heide nahm das Ölfieber seinen Anfang

Die Serie basiert auf historischer Realität. Deutschland ist heute nicht gerade als das Erdöl-Dorado bekannt – doch das war mal anders. In der Heide fanden schon 1858, vor dem amerikanischen Ölrausch, Bohrungen statt. Glückliche Grundbesitzer konnten durch das einsetzende Interesse am Öl zu Reichtum kommen. Dass Ölfördertürme die idyllische Heidelandschaft verunzieren, wäre heute kaum vorstellbar. «Schwarzes Gold» lenkt daher den Blick auf einen Abschnitt wenig bekannter Geschichte.

Titelbild: ARD

Dieser Artikel gefällt mir! 8 Personen gefällt dieser Artikel







