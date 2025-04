News & Trends 2

Vinyl überall hören: Toshiba bringt tragbaren Plattenspieler mit Akku

Kompakt, transportabel, mit Akku und Bluetooth: Den neuen Plattenspieler von Toshiba kannst du überallhin mitnehmen.

An den Strand würde ich den Aurex AX-RP10 nicht mitnehmen. Aber warum nicht zum Camping oder zu Freunden an die Gartenparty? Auch zu Hause macht der Plattenspieler von Toshiba eine gute Figur, vor allem, wenn nicht viel Abstellfläche vorhanden ist oder das Gerät nach dem Abspielen von Schallplatten jeweils im Schrank oder in einer Schublade verstaut werden soll.

Zehn Stunden Laufzeit mit dem Akku

Der Toshiba Aurex AX-RP10 ist einer der wenigen Plattenspieler, die Vinyl-Fans überall unterwegs nutzen können. Denn das Gerät hat einen 2000-mAh-Akku integriert, der laut Hersteller für eine Laufzeit von zehn Stunden sorgt.

Lautsprecher sind nicht eingebaut, Kopfhörer oder externe Boxen können per Bluetooth oder 3,5-Millimeter-Buchse angeschlossen werden. Toshiba setzt übrigens auf einen modernen Chip mit Bluetooth 5.4, der effiziente Codecs unterstützt.

Mit drei Knöpfen steuerst du den Aurex AX-RP10, der Platten mit 33 und 45 Umdrehungen pro Minute abspielen kann. Toshiba setzt auf einen klassischen Riemenantrieb, einen Alu-Plattenteller und einen Moving-Magnet-Tonabnehmer. Das deutet auf eine Mittelklasse-Tonqualität hin.

Clevere Details und wenig Alternativen

Ein Detail gefällt mir besonders gut: Der Player hat hinten eine Halterung für die Plattenhülle. Das sieht schick aus und ist praktisch. Du brauchst keine zusätzliche Ablagefläche fürs Cover des Albums, das sich gerade auf dem Plattenteller dreht.

Das Plattencover kannst du in den Plattenspieler stecken.

Quelle: Toshiba

Das Gerät ist 30 Zentimeter lang, 16 Zentimeter breit und 7,4 Zentimeter hoch. Das Gewicht liegt bei 1,2 Kilogramm. Der Aurex AX-RP10 sollte in der mitgelieferten Tasche gut transportierbar sein. Das Gerät startet Ende Monat in Japan, der Preis steht noch nicht fest. Wann es in Europa lanciert wird, ist noch unklar.

Ohne Schallplatte ist das Gerät schön kompakt und klein.

Quelle: Toshiba

Noch etwas kleiner und leichter ist der Audio-Technica Sound-Burger, der es leider bisher nicht in unser Sortiment geschafft hat. Als Alternative sind viele Modelle im Kofferdesign erhältlich. Sie haben zwar oft integrierte Lautsprecher, sind aber wuchtiger und auf einen Stromanschluss angewiesen. Ist ein Akku eingebaut, wie beim Victrola Revolution GO, so ist der Plattenspieler mit über drei Kilogramm deutlich schwerer.

Plattenspieler CHF 319.– Victrola Revolution GO portabler Plattenspieler mit Akku Plattenspieler CHF 68.90 Lenco TT-110 Manuell 15 Plattenspieler CHF 46.70 Denver VPL-120 Manuell 66 Plattenspieler CHF 319.– Victrola Revolution GO portabler Plattenspieler mit Akku Plattenspieler CHF 68.90 Lenco TT-110 15 Plattenspieler CHF 46.70 Denver VPL-120 66

Das auffällige Design des Toshiba Aurex AX-RP10 ist keine Ausnahme. So kreativ wie bei den Plattenspielern sind die Gadget-Designer nirgendwo. Das macht richtig Lust, die alten Platten aus dem Keller zu holen – oder mit einer neuen Vinyl-Sammlung zu starten.

Plattenspieler CHF 289.– Pro-Ject Elemental Manuell 3 Plattenspieler CHF 215.55 Lenco LSA-071SI Vollautomatisch 1 Plattenspieler CHF 132.50 Ryght Alto Plattenspieler CHF 289.– Pro-Ject Elemental 3 Plattenspieler CHF 215.55 Lenco LSA-071SI 1 Plattenspieler CHF 132.50 Ryght Alto

Titelbild: Toshiba

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel