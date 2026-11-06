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US-Luftfahrt schafft endlich Disketten ab

Die US-Luftfahrtbehörde modernisiert ihre Systeme. Auch die Floppy Disks verschwinden, die dort bis heute im Einsatz sind.

In einer Mitteilung des US-Verkehrsministeriums inszeniert sich dessen Chef Sean P. Duffy als grosser Modernisierer. Die Luftfahrtbehörde FAA will in über 400 Gebäuden ein neues Informationsanzeigesystem namens E-IDS installieren. Es soll Technik aus den 1980er-Jahren ersetzen.

Das Kuriose dabei: Offenbar sind bei der FAA derzeit noch Floppy Disks im Einsatz, die «wichtige Wetterdaten und andere kritische Informationen» enthalten. Laut Heise handelt es sich dabei sogar um uralte 8-Zoll-Disks. Obwohl diese schon in den 1980er-Jahren veraltet waren, ist das durchaus möglich, denn die gleichen Dinosaurier-Disketten waren noch bis 2019 bei der US Airforce im Einsatz. Sie fungieren als Datenträger für den IBM Series/1, einen Computer von 1976.

8-Zoll-Laufwerk mit Diskette und zum Grössenvergleich eine 3,5-Zoll-Diskette.

Die Mehrheit der jungen Erwachsenen hat noch nie in ihrem Leben eine Diskette gesehen. Ein Drittel der Teenager weiss nicht mal, was eine Diskette ist.

Viele IT-Systeme können nicht abgelöst werden

Veraltete IT-Systeme bleiben oft jahrzehntelang im Einsatz. Besonders schwer fällt die Ablösung dort, wo es auf Sicherheit ankommt. Ein klassisches Beispiel sind monolithische Mainframe-Systeme von Banken. Die Hardware-Systeme selbst wurden zwar modernisiert, doch darauf läuft teilweise immer noch Software aus den 1960er-Jahren. Denn diese läuft extrem stabil.

Im Fall der US-Luftfahrtbehörde kann von Stabilität allerdings keine Rede sein. Hier sind die Systeme so veraltet, dass sie zum Sicherheitsrisiko werden. Die FAA-Systeme laufen auf Windows 95. Dies geht aus einem Kurzvideo der FAA hervor, das gerade so gut Satire sein könnte. Die Computer sind laut Reuters dermassen veraltet, dass es keine Ersatzteile mehr gibt und diese auf eBay gekauft werden mussten. Disketten werden heute nicht mehr hergestellt.

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