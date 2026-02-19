News & Trends 12 7

«Unreal Tournament 2004»: Community-Patch weckt Arena-Shooter nach 20 Jahren auf

Ein Klassiker wird neu geboren: Die Community hat getan, was Epic Games längst aufgegeben hat. «Unreal Tournament 2004» läuft jetzt auf modernen Systemen, unterstützt 4K und funktioniert sogar auf dem Raspberry Pi.

Die Fans haben es getan: Das Team von «OldUnreal» hat einen großen Community-Patch für «Unreal Tournament 2004» veröffentlicht. Es ist das erste Update seit über 20 Jahren. Der Patch trägt die Versionsnummer 3374 und bringt den legendären Arena-Shooter in die Moderne. Epic Games hat diesen Schritt sogar offiziell abgesegnet.

Was war nötig?

Du kennst das Problem sicherlich: Viele ältere Games laufen auf heutigen Windows-Systemen nur mit Tricks oder gar nicht mehr. Das galt auch für «Unreal Tournament 2004». Epic Games beendete den aktiven Support bereits im Dezember 2005 mit Patch 3369. Seitdem blieb der Shooter sich selbst überlassen.

Die «OldUnreal»-Crew hatte bereits Erfolg mit «Unreal Gold» und dem ursprünglichen «Unreal Tournament» (1999). Beide Spiele machte sie bereits auf modernen Systemen spielbar. Mit dem neuen Patch 3374 widmet sie sich mit der gleichen Leidenschaft auch «UT 2004». Der Patch unterstützt ARM64-CPUs und läuft damit von günstigen Einplatinen-Computern wie dem Raspberry Pi 4 bis zu modernen High-End-Systemen.

Die technischen Verbesserungen

Das Update modernisiert den Shooter grundlegend. «Unreal Tournament 2004» unterstützt dank Community-Patch jetzt Auflösungen bis zu 4K, erreicht stabilere Bildraten und soll seltener abstürzen. Zusätzlich bringt der Patch einen neuen OpenGL-3.3-Renderer mit.

Ein Ingame-Screenshot aus «Unreal Tournament 2004»: Der Klassiker profitiert sichtbar von technischen Modernisierungen.

Quelle: Epic Games

Besonders wichtig für Linux- und macOS-Nutzer: Das Team hat ein neues SDL-Backend für Linux und macOS geschrieben und sogar einen neuen Renderer implementiert. Die gesamte Codebase wurde auf moderne Build-Systeme migriert. Du erhältst also keine halbherzige Lösung, sondern einen gründlich überarbeiteten Code.

Gleichzeitig kappt das Team alte Zöpfe: Die Unterstützung für 32-bit-CPUs, DirectX 8 und Windows-Versionen vor Vista entfällt. Das Spiel setzt nun zwingend DirectX 9 voraus.

Kostenlos spielen – mit Segen von Epic

Das Spiel selbst ist kostenlos verfügbar. Epic hat der Internet Archive die Erlaubnis gegeben, die Dateien online zu hosten. «OldUnreal» stellt dir einen Installer bereit, der erst die Images von archive.org herunterlädt und danach das Spiel mit dem Community-Update patcht. Du brauchst also weder alte CDs noch fragwürdige Quellen. Eine detaillierte Anleitung findest du hier.

Wichtig für deutsche Spieler: In Deutschland steht die internationale Version von «Unreal Tournament 2004» auf dem Index. Stattdessen wurde eine geschnittene Fassung mit USK-Freigabe ab 16 Jahren veröffentlicht.

Online wieder am Leben

Der «OldUnreal»-Patch integriert moderne Community-Masterserver, über die «Unreal Tournament 2004» weiterhin online gespielt werden kann. Du kannst dich also mit anderen Spielern messen. Nur eben nicht auf den offiziellen Servern von Epic Games, die 2022 abgeschaltet wurden. Server mit dem Anti-Cheat-System AntiTCC werden allerdings noch nicht voll unterstützt, der Support soll aber folgen.

Ein Klassiker lebt weiter

Das Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Fans sich kümmern. Der Patch ist derzeit noch als Preview-Version deklariert. Weitere Verbesserungen folgen also noch. Für dich als Spieler bedeutet das: Ein 20 Jahre alter Shooter funktioniert wieder flüssig auf aktueller Hardware, läuft auf mehr Plattformen als je zuvor und braucht dafür nicht mal Geld.

«Unreal Tournament 2004» war einmal der Arena-Shooter schlechthin, lange bevor Battle Royales das Genre übernahmen. Mit Patch 3374 startet dieser Klassiker sein Comeback.

Titelbild: Epic Games

