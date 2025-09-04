News & Trends 3 0

Tech-telmechtel Folge 269: Chrome bleibt bei Google, «Hollow Knight»-Hype, «Peacemaker»

Google muss Chrome doch nicht verkaufen. Wie entstand der Hype um «Hollow Knight»? Ist die zweite Staffel von «Peacemaker» so durchgeknallt wie die erste und überzeugt das Remake «Metal Gear Solid Delta» wie zu PS2-Zeiten?

Ein US-Gericht hat entschieden, dass Google Chrome doch nicht verkaufen muss. Zugeständnisse muss der Suchkonzern dennoch machen – wenn auch sehr kleine. Heute erscheint das meistgewünschte Game auf Steam: «Hollow Knight: Silksong». Wie entstand der Hype, um das Indie-Game? Am Playstation State of Play wurde erstes Gameplay zu «James Bond 007: First Light» enthüllt. Wir haben es bereits an der Gamescom gesehen und reden über unsere Eindrücke.

Geschaut haben wir auch die ersten Folgen der zweiten Staffel von «Peacemaker». John Cena schlüpft wieder in die Rolle des tollpatschigen Antihelden und es geht genauso chaotisch weiter wie zuvor.

Gezockt haben wir «Cronos: The New Dawn», das neue Survival-Horror-Spiel von Bloober Team. Domi vergibt dafür fünf von fünf Sternen. Etwas weniger begeistert sind wir vom Remake zu «Metal Gear Solid Snake Eater». An Unterhaltungswert mangelt es allerdings nicht. Ein klarer Reinfall ist hingegen «Lost Soul Aside».

