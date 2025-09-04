Tech-telmechtel Folge 269: Chrome bleibt bei Google, «Hollow Knight»-Hype, «Peacemaker»

News & Trends
Tech-telmechtel Folge 266: Game-Pass-Studie, GPT5, «Naked Gun», «Mafia: The Old Country»
von Philipp Rüegg
Google muss Chrome doch nicht verkaufen. Wie entstand der Hype um «Hollow Knight»? Ist die zweite Staffel von «Peacemaker» so durchgeknallt wie die erste und überzeugt das Remake «Metal Gear Solid Delta» wie zu PS2-Zeiten?
Ein US-Gericht hat entschieden, dass Google Chrome doch nicht verkaufen muss. Zugeständnisse muss der Suchkonzern dennoch machen – wenn auch sehr kleine. Heute erscheint das meistgewünschte Game auf Steam: «Hollow Knight: Silksong». Wie entstand der Hype, um das Indie-Game? Am Playstation State of Play wurde erstes Gameplay zu «James Bond 007: First Light» enthüllt. Wir haben es bereits an der Gamescom gesehen und reden über unsere Eindrücke.
Geschaut haben wir auch die ersten Folgen der zweiten Staffel von «Peacemaker». John Cena schlüpft wieder in die Rolle des tollpatschigen Antihelden und es geht genauso chaotisch weiter wie zuvor.
Gezockt haben wir «Cronos: The New Dawn», das neue Survival-Horror-Spiel von Bloober Team. Domi vergibt dafür fünf von fünf Sternen. Etwas weniger begeistert sind wir vom Remake zu «Metal Gear Solid Snake Eater». An Unterhaltungswert mangelt es allerdings nicht. Ein klarer Reinfall ist hingegen «Lost Soul Aside».
Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.