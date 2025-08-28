News & Trends 2 0

Tech-telmechtel Folge 267: Pixel 10, Geforce Now, «Alien Earth», «Sword of the Sea»

Ist das Pixel 10 eine würdige Jubiläumsversion? Warum hat kaum jemand Switch-2-Devkits? Wie gut ist Geforce Now mit einer RTX 5080? Wird «Alien Earth» der nächste Hit im Monster-Universum? Das und mehr beantworten wir in dieser Folge.

Die Frage, was noch ein Foto ist, stellt sich beim Pixel 10 mehr denn je. Die ganzen KI-Verbesserungen lassen sich zwar abschalten, dann bleibt wiederum nicht mehr viel, um sich vom Vorgängermodell abzuheben – enttäuschend für das Jubiläum. Unglaublich teuer, aber leider auch toll, scheint die neue Hasselblad-Kamera zu werden. Für deren Preis könntest du dir sieben Pixel 10 kaufen. Schmerzlich vermisst werden Entwicklungs­konsolen für die Switch 2. Aus unklaren Gründen tut sich Nintendo schwer, sie an Studios herauszugeben. Schon ausprobieren konnte Samuel die neueste Version von Geforce Now. Der Game-Streaming-Dienst hat ein spannendes Upgrade erhalten. Zum Schluss reden wir über Skins in «Call of Duty». Activision will weniger Wildwuchs im neuesten Teil, verkauft aber doch eine Spezialversion, die sie irgendwie doch wieder ermöglicht.

Unser Serientipp heisst «Alien Earth». Sie spielt vor dem ersten Film und lässt die gruseligen Xenomorphs auf die Erde los. Die Aliens sind aber nicht unbedingt die Hauptattraktion. Einer der fünf Megakonzerne, die die Welt regieren, experimentiert an einer neuen Art von Mensch herum.

Leichtere Themen gibt es im Point-and-Click-Adventure «Crushed in Time». Wobei Klicken und Ziehen die treffendere Bezeichnung ist. Sherlock Holmes und Dr. Watson begeben sich in diesem Game auf eine Meta-Zeitreise. In «Sword of the Sea» wiederum surfst du auf einem Schwert durch eine zauberhafte Sandwelt mit einem Ozean im Gepäck.

