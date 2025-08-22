Tech-telmechtel Folge 267: Die Highlights der Gamescom

News & Trends
Tech-telmechtel Folge 266: Game-Pass-Studie, GPT5, «Naked Gun», «Mafia: The Old Country»
von Philipp Rüegg
Wir waren an der Gamescom und reden in dieser Folge über unsere persönlichen Highlights. Davon gab es an der grössten Gamemesse der Welt mehr als genug.
Es ist wieder so weit: Köln verwandelt sich zur Gaming-Hauptstadt, denn wie immer Ende August findet die Gamescom statt. Mit über 1500 Ausstellern auf 233 000 Quadratmetern Fläche ist sie grösser denn je. Da trifft es sich gut, dass wir uns zu viert durch die Messehallen gekämpft haben. Dabei haben wir aber nicht nur die heissesten Games aufgespürt, sondern auch ein Auge und manchmal eine Nase auf neue Hardware geworfen.
Die Videoversion folgt etwas später, sobald ich eine bessere Internet-Verbindung habe.
