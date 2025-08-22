News & Trends 0 0

Tech-telmechtel Folge 267: Die Highlights der Gamescom

Wir waren an der Gamescom und reden in dieser Folge über unsere persönlichen Highlights. Davon gab es an der grössten Gamemesse der Welt mehr als genug.

Es ist wieder so weit: Köln verwandelt sich zur Gaming-Hauptstadt, denn wie immer Ende August findet die Gamescom statt. Mit über 1500 Ausstellern auf 233 000 Quadratmetern Fläche ist sie grösser denn je. Da trifft es sich gut, dass wir uns zu viert durch die Messehallen gekämpft haben. Dabei haben wir aber nicht nur die heissesten Games aufgespürt, sondern auch ein Auge und manchmal eine Nase auf neue Hardware geworfen.

Die Videoversion folgt etwas später, sobald ich eine bessere Internet-Verbindung habe.

Themen [00:06:28] Road Kings

[00:11:45] Lego Party

[00:15:23] Anno 117: Pax Romana

[00:20:43] High on Life 2

[00:26:46] Xbox ROG Ally

[00:32:41] The Blood of the Dawnwalker

[00:38:22] Denshaattack

[00:42:15] Asus-Monitor mit Tandem-OLED

[00:47:03] Spongebob Squarepants: Titans of the Tide

[00:51:36] Transport Fever 3

[[00:57:37] Kirby Air Riders

[01:02:45] The Expanse: Osiris reborn

[01:07:33] Pokémon-Legenden: Z-A

[01:11:28] Ein Gadget, um Games zu riechen

Wo findest du den Podcast? Digitec Podcasts mit all unseren Tech-Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Podcast oder Pocketcasts

«Tech-telmechtel» als separater Podcast-Feed gibt es bei Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast.

Eine Übersicht über uns und unsere Folgen findest du hier.

Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Dieser Artikel gefällt mir! Dieser Artikel gefällt noch niemandem.







