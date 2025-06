News & Trends 3 0

Tech-telmechtel Folge 258: neue Xbox, Whatsapp mit Werbung, «Predator: Killer of Killers», «FBC: Firebreak»

Microsoft kündigt die nächste Xbox-Generation an, mit interessanten Aussagen. Whatsapp erhält Werbung. Der Predator ist in «Killer of Killers» wieder auf der Jagd und in «Firebreak FBC» kämpfen wir gegen aggressive Post-It-Zettel.

Seit Microsoft immer mehr eigene Spiele auf anderen Plattformen veröffentlicht, sinkt die Hoffnung auf eine neue Xbox. Die soll nun aber definitiv kommen, bestätigt Sarah Bond, Chefin der Xbox-Sparte. Neben der Zusammenarbeit mit AMD verrät sie einige interessante Details zur künftigen Game-Strategie. Bereits aus dem Sack ist die Katze bei Whatsapp. Dort gibt es ab sofort Werbung. Ganz so schlimm ist es dann allerdings nicht – noch nicht. Zum Schluss der News reden wir über die Welle neuer Blödelfilme. Auf «Spaceballs 2» und «Naked Gun» folgt bald ein neuer «Harold and Kumar».

Bereits schauen kannst du «Predator: Killer of Killers». Der Disney-Plus-Film hätte einen Kinoaufritt verdient gehabt. Dort läuft immerhin «Ne Zha 2», ein weiterer Animationsfilm. Einer, den hierzulande die wenigsten kennen, die chinesischen Zuschauenden alleine sorgen jedoch dafür, dass er schon jetzt der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist.

Nicht ganz so erfolgreich ist «FBC: Firebreak» gestartet. Das Koop-Spinoff von «Control» schickt dich in den Kampf gegen Anomalien wie aggressive Post-Its. Das ist kurzweiliger Spass, aber vollends überzeugt sind wir noch nicht. Schmachten lässt uns dagegen «Date Everything». Dort können wir mit unseren Haushaltsgegenständen ins Bett steigen. Zum Beispiel mit unserem Bett dank einer magischen Brille.

Wo findest du den Podcast? Digitec Podcasts mit all unseren Tech-Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Podcast oder Pocketcasts

«Tech-telmechtel» als separater Podcast-Feed gibt es bei Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast.

Eine Übersicht über uns und unsere Folgen findest du hier.

Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel