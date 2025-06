News & Trends 2 0

Tech-telmechtel Folge 256: Switch 2, Netflix-Vorschau, «Sinners», «Despolte»

Die Switch 2 steht vor der Tür und wir haben sie ausprobiert. Netflix präsentiert ein Highlight-geladenes Programm. Bereits zu sehen und zu spielen gibt’s «Sinners» und «Despelote».

Heute ist es endlich so weit: Die Switch 2 kommt in die Läden. Zumindest dort, wo sie noch nicht ausverkauft ist. Domi hat schon fleissig damit gezockt und verrät uns, worauf wir uns freuen dürfen und wo er die Nase rümpft. Gespannt sind wir auch auf das kommende Programm bei Netflix. Am «Tudum»-Event hat das Unternehmen eine Reihe von Highlights präsentiert, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Ebenfalls nicht verpassen solltest du «Sinners». Den kannst du bereits zuhause schauen. Michael B. Jordan kommt gleich doppelt darin vor. Er spielt die Gangster-Zwillinge Smoke und Stack, die in Mississippi im Jahr 1932 einen Tanzschuppen aufziehen. Je weniger du sonst über den Film weisst, desto besser.

In «Despelote» kickst du dich als Achtjähriger durch Ecuador im Jahr 2001. Während das Fussball-Nationalteam um den WM-Einzug kämpft, stürzt das Land ins wirtschaftliche Chaos. Das Spiel hat einen autobiografischen Ansatz und das ist nicht die einzige Besonderheit.

