Netflix zeigt, was noch kommt: Die 8 grössten Highlights vom «Tudum» 2025

Von portalgrossen Rissen in Hawkins über tödliche Kinderspiele in Seoul bis zu einem blauen Rentier auf hoher See: Beim diesjährigen «Tudum»-Event hat Netflix einmal mehr gezeigt, wie bunt, düster und wild Streaming sein kann.

Netflix tut, was Netflix am liebsten tut: sich selbst feiern. Beim diesjährigen «Tudum»-Event wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt – mit grossen Namen, grossen Emotionen und noch grösseren Ankündigungen. Zwischen Popstar-Auftritten und Serien-Trailern blitzte dabei vor allem eins auf: der Streaming-Fahrplan für die kommenden Monate.

Warum die Show eigentlich «Tudum» heisst? Der Name stammt vom ikonischen, dröhnenden «Tuduuuuuum», das beim Start jeder Netflix-Produktion zu hören ist. Dessen Ursprung? Da ranken sich viele Theorien. So richtig wissen tut’s niemand.

Anyway, wer die bombastische Fan-Show verpasst hat, bekommt hier die acht spannendsten Highlights im Schnelldurchlauf.

1. «Stranger Things 5» bekommt endlich ein Release-Datum – oder gleich drei

Inhaltlich verspricht Staffel 5 genau das, was wir wollen: dunkle Portale, militärische Abriegelung, Eleven auf der Flucht – und ein Hawkins, das kurz vor dem Untergang steht. Die Kids sind mittlerweile Teenies (und teilweise fast Erwachsene), aber das Ziel bleibt: Vecna finden und vernichten. Endgültig.

Netflix gibt sich diesmal nicht mit einem Zweiteiler zufrieden, sondern serviert die finale Staffel gleich in drei Portionen. Und ja, auch wenn die letzten beiden Teile nur wenige Tage auseinanderliegen: Die Absicht dahinter ist so subtil wie ein Demogorgon auf Rollschuhen: Wer nur wegen «Stranger Things» reinschaut, soll bitteschön gleich drei Monate abonnieren – nicht bloss zwei. Bravo. Sehr clever.

Start Teil 1: 26. November 2025

Start Teil 2: 26. Dezember 2025

Start Teil 3: 1. Januar 2026



2. Die ersten sechs (!) Minuten von «Wednesday», Staffel 2

Die ersten sechs Minuten der neuen Staffel sind draussen – und sie zeigen Wednesday in Bestform. Statt Strandurlaub oder Schülerjob gibt’s Mordermittlungen, Flashbacks mit Grundschul-Schockmomenten und einen ziemlich gruseligen Keller voller Puppen. Denn Wednesday ist dem berüchtigten «Kansas City Scalper» auf der Spur – einem Schönheitsschul-Abbrecher mit Haarschneider-Fetisch, gespielt von Haley Joel Osment.

Doch irgendwas ist anders: Ihre Visionen spielen verrückt. Schwarze Tränen und Kontrollverlust. Und so kehrt sie zurück nach Nevermore, um herauszufinden, was mit ihrer Gabe passiert ist. Ah ja, Lady Gaga ist als mysteriöse, aber legendäre Lehrerin Rosaline Rotwood auch dabei.

Start Teil 1: 6. August

Start Teil 2: 3. September



3. «Squid Game» Staffel 3 bringt das Finale – und den ersten Trailer

Einen ersten Teaser-Trailer hast du schon in meinen Streaming-Highlights für diesen Monat gesehen. Jetzt hat Netflix den ersten richtigen Trailer nachgereicht. Klar ist: Das Spiel geht in die letzte Runde. Die Einsätze waren noch nie so hoch. Gi-hun ist zurück, gezeichnet vom Scheitern seines Aufstands gegen die Strippenzieher der Spiele. Viele seiner Verbündeten sind tot, sein Gewissen schwer. Und doch steht er wieder in der Arena.

Erneut warten tödliche Prüfungen, darunter neue Spiele und altbekannte Albträume wie die furchteinflössende Puppe Young-hee. Tja, die letzte Staffel verspricht ein emotionales Finale – und ein Duell zwischen Gi-hun und dem Front Man scheint unausweichlich.

Start: 27. Juni



4. «Knives Out 3» bekommt einen düsteren Titel – und ein Star-Ensemble

Der charismatisch-nasale Südstaaten-Detektiv ist zurück: In «Wake Up Dead Man» muss Benoit Blanc seinen gefährlichsten und unmöglichsten Fall lösen. Viel ist noch nicht bekannt über das neue Rätsel, das Rian Johnson für seinen dritten Teil der Reihe gestrickt hat. Nur so viel: Der Ton wird düsterer, das Setting bleibt geheim – und die Gästeliste ist mal wieder exquisit.

Neben Daniel Craig als Blanc sind unter anderem Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington und Andrew Scott mit von der Partie. Johnson selbst vergleicht seine Besetzungsstrategie mit dem Planen eines Dinnerabends – das Krimi-Gelage ist also angerichtet.

Start: 12. Dezember



5. «One Piece» zeigt zum ersten Mal: Tony Tony Chopper!

Er ist klein, flauschig, trägt eine riesige rosa Mütze – und wird schon jetzt als heimlicher Star von «One Piece» Staffel 2 gehandelt: Tony Tony Chopper feierte in einem First Look Clip seinen ersten Live-Action-Auftritt.

Der liebenswerte Rentier-Junge mit der blauen Nase ist nicht nur unglaublich putzig, sondern auch Arzt – mit dem grossen Traum, jede Krankheit der Welt heilen zu können. Trotz seines scheuen Wesens hat Chopper ein riesiges Herz (auch wenn er das nie zugeben würde) und wird in der Crew rund um Ruffy schnell zur emotionalen Stütze und Schlüsselfigur in der Handlung von «One Piece».

Start: Irgendwann 2026



6. Guillermo del Toros «Frankenstein» feiert düsteres Debüt

Guillermo del Toro erweckt sein Herzensprojekt endlich zum Leben: «Frankenstein», basierend auf Mary Shelleys legendärem Roman, verspricht düstere Poesie, existenzielle Fragen und monströse Schönheit.

Del Toro arbeitet seit über zehn Jahren an der Verfilmung. Nun ist sie Realität – mit Oscar Isaac als Victor Frankenstein und Jacob Elordi als Frankensteins Monster. Del Toro will dabei dem Originalstoff treu bleiben, setzt aber auf seine typische Handschrift: Mitfühlende Monster, moralische Ambivalenz und visuelle Opulenz. Der Regisseur, der mit «Hellboy 1+2», «Pan’s Labyrinth» und «The Shape of Water» bereits Fantastisches schuf, dürfte auch dieses Mal eine tragische Liebeserklärung an das «Anderssein» liefern.

Start: Irgendwann im November



7. Happy Gilmore kehrt zurück – mit Adam Sandler und Kult-Figuren

Fast 30 Jahre nach seinem ersten Abschlag kehrt Adam Sandler als Happy Gilmore zurück, inklusive Bruins-Trikot, Golf-Wut und absurder One-Liner. In «Happy Gilmore 2» holt Netflix nicht nur die Originalbesetzung zurück (u. a. Julie Bowen, Ben Stiller und Christopher McDonald), sondern auch eine illustre Schar neuer Gäste: von Bad Bunny über Eminem bis zu Golf-Stars wie Rory McIlroy und Paige Spiranac.

Wie Happy diesmal zurück auf den Golfplatz findet, ist noch unklar. Sicher ist nur: Wenn Shooter McGavin wieder auftaucht und sich mit einem wütenden Happy duelliert, dann knallt es. Hoffentlich wieder auf die lustigste Weise.

Start: 25. Juli



8. «The Rip»: Matt Damon und Ben Affleck als knallharte Cops

Matt Damon und Ben Affleck tun sich erneut zusammen – diesmal für den knallharten Crime-Thriller «The Rip», geschrieben und inszeniert von Joe Carnahan («Narc», «Smokin’ Aces»). Die beiden spielen ein Cop-Duo in Miami, das durch einen Millionenfund aus dem Gleichgewicht gerät: Ein sichergestellter Haufen Bargeld bringt nicht nur externe Gegner auf den Plan, sondern lässt auch innerhalb des Teams das Vertrauen bröckeln.

Carnahan lässt sich dabei von Klassikern wie «Serpico», «Prince of the City» und «Heat» inspirieren. Es geht also weniger um Action und mehr um Figuren, Loyalität und moralische Grauzonen. Der Begriff «Rip» stammt übrigens aus dem Cop-Slang und bezeichnet das Abgreifen von Drogen, Geld oder Waffen bei Einsätzen – genau das, was hier zur tickenden Zeitbombe wird.

Start: Irgendwann im Januar 2026



Titelbild: «One Piece», Staffel 2 / Netflix

