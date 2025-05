News & Trends 2 4

Tech-telmechtel Folge 253: Samsung S25 Galaxy Edge, besten Switch-Games, «Four Seasons», «The Precinct»

Wir diskutieren über Sinn und Unsinn ultradünner Smartphones und welches die besten Switch-Games sind. Der Serientipp heisst diese Woche «Four Seasons» und zum Zocken empfehlen wir «The Precinct».

Mit dem S25 Galaxy Edge präsentiert Samsung ein ultradünnes Smartphone. Wir fragen uns, wer sich das gewünscht hat. Pocketpair, das Studio hinter dem Erfolgshit «Palworld», hat als Folge des Rechtsstreits mit Nintendo erste Anpassungen am Spiel vornehmen müssen. Weil die Switch 2 vor der Tür steht, präsentieren wir unsere Top 5 der besten Switch-1-Games.

Im Big Screen reden wir über die Netflix-Serie «Four Seasons». Die zeigt vier Pärchen mittleren Alters, die sich viermal im Jahr treffen. Sie kämpfen mit sehr unterschiedlichen, menschlichen Problemen.

In der Spielecke besprechen wir zuerst «The Precinct». Das ist eine Art Polizeisimulator gemischt mit einem 2D-«GTA». Die volle Ladung Action gepaart mit Heavy-Metal-Soundtrack gibt es in Form von «Doom The Dark Ages».

