Tech-telmechtel Folge 252: Bund mogelt Überwachung durch, «GTA VI», RIP Skype, «Revenge of the Savage Planet»

Der Bundesrat sorgt mit einem kontroversen Reformvorhaben für rote Köpfe bei Threema und Proton. Ein neuer «GTA VI»-Trailer lässt uns wild spekulieren und Skype segnet das Zeitliche.

Der Bundesrat will eine umfassende Neuausrichtung der Überwachungspflichten für Anbieter digitaler Kommunikationsdienste. Und das ohne, dass das Parlament mitreden kann. Als existenzbedrohend sehen das Schweizer Firmen wie Threema und Proton, die mit einem Wegzug drohen. Der zweite «GTA VI»-Trailer verrät viele neue Details über Rockstars kommendes Openworld-Game. Das Xbox-Spiel «Gears of War» erscheint demnächst für die PS5 und Skype hat für immer ausgechattet.

Geschaut haben wir «Paddington in Peru». Der Marmeladen-süchtige Bär reist nach Südamerika, um seine Tante zu besuchen und findet sich auf einer epischen Schatzsuche wieder.

In der Spielecke reden wir über das ulkige Survival-Game «Revenge of the Savage Planet». Dort kannst du knuffige Aliens durch die Gegend kicken und in Begleitung einer gesprächigen Drohne neue Planeten auskundschaften.

