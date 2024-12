Tech-telmechtel Folge 230: 30 Jahre Playstation, Schlag gegen illegales Streaming-Netzwerk, «Indiana Jones and the Great Circle»

Die Playstation feiert ihr 30. Jubiläum. Ein riesiges illegales Streaming-Netzwerk wurde hops genommen. «Skeleton Crew» weckt Kindheitserinnerungen und «Indiana Jones and the Great Circle» zeigt, wie Indy richtig die Peitsche schwingt.

Vor 30 Jahren ist die Playstation 1 auf den Markt gekommen und hat die Welt im Sturm erobert. Wie sind wir zum ersten Mal der Konsole begegnet, was waren die Hochs und Tiefs und welches die meistverkauften Games aus fünf Generationen?

Ebenfalls ein Thema ist die paneuropäischen Polizeiaktion, bei der eines der weltweit grössten Streaming-Netzwerke zerschlagen wurde. 560 Anbieter sind als Folge davon offline gegangen.

Geschaut haben wir «Skeleton Crew», die neue «Star Wars»-Serie, die sich erfreulich wenig nach «Star Wars» anfühlt. Luca hat sich ausserdem «Wicked» angeschaut oder treffender gesagt, angehört. Dabei handelt es sich nämlich um die Kinoadaption eines Broadway-Musicals.

In der Spielecke reden wir zuerst über «Behemoth». Ein eigentlich vielversprechendes VR-Game, das leider auf allen Ebenen versagt. Deutlich besser schneidet«Indiana Jones and the Great Circle» ab. Wir gehen sogar so weit und bezeichnen das Action Adventure als den besten «Film» seit «The Last Crusade».

