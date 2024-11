Europäischer Schlag gegen Streaming-Netzwerk: 560 Anbieter offline

In einer paneuropäischen Polizeiaktion wurde eines der weltweit grössten Streaming-Netzwerke zerschlagen. Es hatte über 22 Millionen Nutzer teils illegal mit urheberrechtlich geschützten Filmen, Serien und Sportübertragungen versorgt.

Im Rahmen der «Operation Taken Down» haben Polizeibehörden aus neun europäischen Ländern – darunter die Schweiz – ein Netzwerk aus Streaming- und IPTV-Providern zerschlagen. Dies meldet die europäische Polizeibehörde Europol. Der Provider war sowohl in der EU als auch in anderen Teilen der Welt ansässig und aktiv. Insgesamt zählten über 22 Millionen Nutzer und Nutzerinnen auf verschiedenen Plattformen zu ihrer Kundschaft.

Jan Op Gen Oorth, Sprecher von Europol, dürfte zufrieden sein.

Quelle: licdn.com

Wie Europol verlauten liess, ermitteln sie gegen insgesamt 102 verdächtige Personen. Elf davon wurden bereits verhaftet. Sie sollen urheberrechtlich geschützte Inhalte online verbreitet haben. Das Material wurde der Kundschaft über eigene Streamingdienste und über mehr als 500 IPTV-Reseller zur Verfügung gestellt.

Reiche Beute bei Hausdurchsuchung

Im Rahmen der Untersuchung führten die Behörden 112 Hausdurchsuchungen durch, beschlagnahmte Drogen, Waffen, rund 100 Domains, 29 Server sowie 270 weitere Geräte. Zudem fanden sie 40’000 Euro Bargeld und ein Cryptovermögen von 1,6 Millionen Euro.

Gemäss Medienmitteilung der italienischen Polizei nahm das Netzwerk rund 250 Millionen Euro monatlich ein. Nebst regulären TV-Programm standen Pay-TV- und Live-TV-Inhalte wie Sky, Dazn, Amazon Prime, Netflix, Disney+ oder Paramount zur Verfügung.

Weder die italienischen noch die europäischen Polizeibehörden machten Angaben darüber, welche Streaming-Websites oder IPTV-Reseller genau zu dem ausgehobenen Netzwerk gehören. Auch Domains nennen sie keine. Insgesamt sind es rund 560 Reseller, die diesen Service nun nicht mehr bieten können.

Neben der Schweizer Polizei waren auch die Behörden aus Bulgarien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Rumänien und dem Vereinigten Königreich an der Aktion beteiligt.