Tech-telmechtel Folge 219: PS6-Gerüchte, Raabs-Rückkehr, 20 Jahre «Lost», «The Plucky Squire»

Die PS6 wird offenbar wieder auf AMD setzen. Stefan Raab kehrt zurück. Nintendo verklagt das «Palworld»-Studio. Die Serie «Lost» feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen und «The Plucky Squire» begeistert als wahr gewordene Brettspiel-Fantasie.

Intel verliert einen Milliarden-Auftrag an AMD. Die PS6 dürfte Reuters zufolge erneut mit einem Chip von Team Red ausgestattet werden. Nintendo verklagt zusammen mit The Pokémon Company das Studio hinter «Palworld». Pocketpair, so der Name, soll für seinen Überraschungshit Patente verletzt haben. Mit einem wortwörtlich blauen Auge davon gekommen ist Stefan Raab. Der ist für sein Comeback noch mal in den Ring gestiegen. Wir diskutieren, ob es sich lohnt, für seine neue Sendung einzuschalten.

Definitiv schauen musst du «The Wild Robot». Dreamworks’ neuster Animationsfilm ist ein absolutes Meisterwerk. Das gilt auch für die Serie «Lost», wenn es nach Domagoj geht. Er hat sich zum 20. Jubiläum nochmal alle Folgen reingezogen.

Auch nicht entgehen lassen darfst du dir «The Plucky Squire». Das Action-Adventure kombiniert eine 2D-Bilderbuch-Welt mit einem 3D-Spielzimmer zu einem fantastischen Abenteuer mit tollen Rätseln. Sagenhafte 50 Spiele gibt es in «UFO 50». Dabei handelt es sich um eine Sammlung neuer Spiele, die aber aussehen, als wären sie für den NES entwickelt worden.

