Playstation 6: AMD sichert sich erneut den Chip-Deal – Intel geht leer aus

Erste Neuigkeiten zur Playstation 6: AMD hat den Auftrag zur Entwicklung des Prozessors erhalten. Intel scheiterte an den Verhandlungen, unter anderem wegen zu hoher Margen. Sony bleibt damit seiner Partnerschaft mit AMD treu.

Kaum hat Sony die Playstation 5 Pro vorgestellt, gibt es erste Neuigkeiten zur Playstation 6. Diese betreffen eines der wichtigsten Bauteile der Konsole: den Prozessor. Laut der internationalen Nachrichtenagentur Reuters soll AMD erneut den Zuschlag für die Entwicklung und Produktion des Chips für die kommende Sony Playstation 6 erhalten haben.

Damit erlitt der US-amerikanische Chiphersteller Intel, der sich ebenfalls um den Auftrag bemühte, eine herbe Niederlage.

Hohe Margen kosten Intel den Playstation-Auftrag

Grund für die Absage an Intel sollen Verhandlungen im Jahr 2022 gewesen sein. Daran nahmen nicht nur die Firmenchefs, sondern auch Dutzende Ingenieure und Manager teil, die über mögliche Chip-Designs diskutierten. Solche Gespräche sind in der Branche üblich und finden Jahre vor der Finalisierung und Herstellung einer neuen Konsole statt; mit einer Playstation 6 ist nicht vor 2028 zu rechnen.

Letztlich scheiterten die Verhandlungen aber an Intels hohen Gewinnmargen – sehr zum Unmut des Unternehmens. Eine Zusage Sonys hätte nicht nur das Design-Segment von Intel gestärkt, sondern auch das Foundry-Geschäft angekurbelt, das als Herzstück von CEO Pat Gelsingers Turnaround-Plan gilt. Schliesslich kämpft das amerikanische Unternehmen, das im Gegensatz zu AMD und Nvidia den KI-Boom verpasst hat, seit Monaten mit sinkenden Gewinnen. Erst kürzlich kündigte Intel an, 15 Prozent seiner Belegschaft zu entlassen, um zehn Milliarden Dollar an Kosten zu sparen.

Worum geht es bei Intels Foundry-Geschäft? Das Foundry-Geschäft von Intel ist im Grunde wie eine Chip-Fabrik, die auch für andere Firmen arbeitet. Anstatt nur eigene Chips herzustellen, öffnet Intel seine Produktionsanlagen für externe Kunden, die ihre eigenen Chip-Designs produzieren lassen möchten. Pat Gelsinger hofft, dass dieses Geschäft Intel wieder profitabler macht und es dem Unternehmen ermöglicht, mit anderen grossen Chip-Herstellern wie TSMC zu konkurrieren.

Klar ist, dass Intel händeringend nach einem grossen Kunden sucht, den es öffentlich als Referenz für seinen neuen, fortschrittlichen 18A-Fertigungsprozess nennen kann. Mit diesem Prozess soll es bei Intel Foundry ab Ende 2025 wieder aufwärts gehen. Ein langfristiger Vertrag mit Sony hätte nicht nur dringend benötigte 30 Milliarden Dollar Umsatz eingebracht, sondern auch geholfen, weitere Kunden für Intels Foundry-Geschäft zu gewinnen und das Vertrauen in die eigene Semi-Custom-Entwicklung und Chipauftragsfertigung zu stärken.

Was bedeutet Semi-Custom-Entwicklung? Semi-Custom-Entwicklung bedeutet, dass ein Chip nicht komplett von Grund auf neu entwickelt wird, sondern auf einer bestehenden Plattform oder Technologie basiert, die dann an die spezifischen Bedürfnisse eines Kunden angepasst wird.

Sony bleibt AMD treu

Dass Sony bei der Playstation 6 letztlich auf einen massgeschneiderten Chip von AMD setzt, könnte noch einen weiteren Grund haben: die Abwärtskompatibilität. Bereits die aktuelle Playstation 5 läuft auf einem massgeschneiderten Chip von AMD. Der Wechsel zu Intel hätte das Risiko mit sich gebracht, dass die Playstation 6 nicht mehr abwärtskompatibel wäre, was bedeutet, dass ältere Playstation-5-Spiele womöglich nicht auf der neuen Konsole spielbar gewesen wären – womöglich ein KO-Kriterium für Sony.

Intel sieht sich nun gezwungen, auf diesen Rückschlag zu reagieren. Das Unternehmen muss seine Strategie anpassen und neue Wege finden, um im hart umkämpften Markt für Chipfertigung erfolgreich zu bleiben. Die Konkurrenz schläft nicht, und AMD hat mit dem Gewinn des Playstation-6-Deals seine Position weiter gestärkt.