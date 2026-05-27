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Summer Game Fest 2026: Alle Shows, Streams und Termine im Überblick

Das Summer Game Fest ist der Nachfolger der Game-Messe E3 – und inzwischen die grösste Bühne für neue Games und Ankündigungen. Dich erwarten unzählige Livestreams mit Hunderten von Games. Hier findest du eine Übersicht.

Das Summer Game Fest steht vor der Tür. Es ist ein bisschen wie Weihnachten für Gamer. Nur im Sommer. Statt Geschenke gibt es Unmengen an Trailern mit grossen Versprechen und Release-Daten in ferner Zukunft.

Hier findest du eine Übersicht über alle Showcases – unabhängig davon, ob sie offiziell zum Summer Game Fest gehören oder unabhängig davon zeitnah stattfinden. Die Liste wird laufend aktualisiert. Die Youtube-Livestreams sind jeweils eingebettet – fehlende Live-Events werden aktualisiert, sobald sie aufgeschaltet werden. Klickst du auf die Untertitel, gelangst du zu den offiziellen Kanälen der Showcases.

Lasset die Sommerspiele beginnen.

Die Highlights

Diese Livestreams darfst du nicht verpassen.

Playstation State of Play – 2. Juni, 23:00 Uhr

Mark my Words: Diese State of Play wird legendär. Untypisch für Sony, kündigte das Unternehmen ihren Sommer-Showcase bereits zwei Wochen im Voraus an. In den USA wird er zudem in Kinos übertragen. Sony scheint sich ihrer Sache also ziemlich sicher zu sein.

Dich erwarten über 60 Minuten Trailer und Infos zu kommenden PS5-Exklusivspielen und heiss ersehnten Third-Party-Titeln. Den Anfang des Showcases übernimmt «Marvel's Wolverine», das bereits am 15. September erscheint. Weitere First-Party-Games, die potenziell vorkommen könnten: das «God of War»-Spinoff von Sony Santa Monica, Naughty Dogs «Intergalactic: The Heretic Prophet» und der Live-Service-Titel «Fairgames».

Summer Game Fest Showcase – 5. Juni, 23:00 Uhr

Jedes Jahr lädt Gaming-Papst Geoff Keighley zu seinem Showcase, an dem zahlreiche AAA-Titel aus aller Welt vorgestellt werden. Welche das sein könnten, ist aktuell noch unklar. Hoch gehandelt wird in der Gerüchteküche ein Remake zu «Resident Evil: Code Veronica». Auf jeden Fall kannst du dich während zwei Stunden auf eine Menge Neuankündigungen und Überraschungen einstellen.

Future Games Show – 6. Juni, 21:00 Uhr

So etwas wie eine kleinere, unaufgeregtere Version des Summer Game Fest Showcases. Der Event wird organisiert von Gamesradar. Als Hosts stehen die Schauspieler Troy Baker (u.a. «The Last of Us», «Death Stranding») und Alix Wilton Regan (u.a. «Dragon Age Inquisition», «Cyberpunk 2077») vor der Kamera. Eine Vorschau der vorgestellten Games findest du auf Steam. Im Anschluss an den Showcase folgt eine ausführliche Gameplay-Präsentation zum Sci-Fi-RPG «Exodus».

Auch Microsoft gibt sich mit einem grossen Showcase die Ehre. Es ist das erste grosse Event, seit Asha Sharma die Nachfolge von Phil Spencer angetreten hat. Findige Online-Detektive haben anhand von Game-Pass-Informationen bereits einige Spiele gefunden, die am Showcase sein werden. Darunter: «Fable», «Clockwork Revolutions» und «Resonance: A Plague Tale Legacy».

PC Gaming Show – 7. Juni, 21:00 Uhr

Ein Showcase, organisiert von PC Gamer. Dich erwarten eine Menge (exklusive) PC-Games und Neuankündigungen.

Indie-Perlen

Auch kleinere Games verdienen Aufmerksamkeit. In diesen Livestreams stehen Indie-Produktionen aus der ganzen Welt im Vordergrund.

Insider Gaming Showcase – 28. Mai, 15:00 Uhr

In diesem Showcase geht es ausschliesslich um unbekanntere Indie-Games. Die Veranstaltung soll kleinen Studios helfen, einen Publisher oder zusätzliche Finanzierung zu finden. Tolle Idee.

The Mix Summer Game Showcase – 1. Juni, 18:00 Uhr

«The Mix» (steht für: Media Indie Exchange) ist ein Zusammenschluss aus Indie-Studios. An dem Showcase werden über 60 Indie-Games für PC und Konsolen vorgestellt, inklusive einiger Neuankündigungen.

Day of the Devs – 6. Juni, 1:00 Uhr

Direkt im Anschluss an den grossen Summer Game Fest Showcase übernimmt Entwickler-Legende Tim Schafer und seine Non-Profit-Organisation «Day of the Devs» das Showcase-Zepter. Hier werden die grössten und spannendsten Indie-Projekte vorgestellt. Auch die Entwicklerinnen und Entwickler kommen zu Wort und gewähren Eindrücke hinter die Kulissen der Entwicklung. Ein Must-See für alle Indie-Fans.

Showcases aus bestimmten Regionen

Voll im Trend sind Showcases, die Games und Studios aus bestimmten Ländern oder Regionen vorstellen. Dieses Jahr gibt es gleich sechs davon.

Actu Gaming French Direct – 27. Mai, 17:45 Uhr

Spätestens seit «Clair Obscur: Expedition 33» dürfte klar sein: Die Franzosen können Games. Was unsere Nachbarn sonst noch auf Lager haben, siehst du in diesem Showcase.

Latin American Games Showcase – 4. Juni, 23:00 Uhr

Du möchtest wissen, was Studios aus Südamerika so draufhaben? Dann trage dir diesen Showcase im Kalender ein. Erfahrungsgemäss werden nicht viele Titel vorgestellt – dafür bekommst du vertiefte Eindrücke und viel Gameplay.

Southeast Asian Games Showcase – 6. Juni, 17:00 Uhr

Hier findest du Games aus Ländern wie Singapur, Thailand, Indonesien und den Philippinen.

Frosty Games Showcase – 7. Juni, 0:00 Uhr

Abkühlung gibt's bei den Frosty Games. Der Showcase heisst so, weil die Games cool sind (duh!). Zu sehen gibt's Titel aus Australien und Neuseeland.

Deutsche Indie Showcase – 7. Juni, 23:00 Uhr

In diesem Showcase bekommst du nicht nur Indie-Titel aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich.

India Games Showcase – 8. Juni, 19:00 Uhr

Was läuft eigentlich in Indien? Hier erfährst du es. Im Showcase warten etwa 50 Games auf dich.

Genre- und Format-Showcases

An zunehmender Popularität erfreuen sich auch fokussierte Showcases, die bestimmte Genres, Formate oder einzelne Gameserien abdecken.

Update from the «Dragon Quest» Team – 27. Mai, 15:00 Uhr

Zum 40. Geburtstag der Rollenspielreihe präsentiert Schöpfer Yuji Horii ein neues Game und weitere Überraschungen

Thinky Direct – 28. Mai, 19:00 Uhr

Hier dreht sich alles um Rätsel- und Puzzle-Games. Oder, wie die Veranstalter liebevoll schreiben: thinky Games. Über 40 Trailer und Ankündigungen werden erwartet.

Indie Quest – 29. Mai, 2:00 Uhr

In dieser Veranstaltung werden ausschliesslich Indie-JRPGs vorgestellt. Neben Updates zu bereits vorgestellten Titeln, kannst du dich auf sechs Neuankündigungen freuen.

Midsummer Nights Scream – 1. Juni, 20:00 Uhr

Du liebst Horrorspiele? Dieser Showcase wird dich mit allerlei Grusel-Games in Panik versetzen.

Wholesome Direct – 6. Juni, 18:00 Uhr

Das komplette Gegenteil der Horror-Show. In der Wholesome Direct gibt es ausschliesslich Gute-Laune-Cozy-Games. Einschalten und entspannen.

Story Rich Showcase – 6. Juni, 19:00 Uhr

Der Indie-Publisher Fellow Traveller («Citizen Sleeper») organisiert einen Showcase, an dem Games mit grossem narrativen Fokus vorgestellt werden. Der Livestream findet dieses Jahr erstmals statt.

Upload VR Showcase – 12. Juni, 19:00 Uhr

Wenn du wissen willst, welche VR-Games dich in naher Zukunft erwarten, schaltest du in den Livestream des Online-Magazins Upload VR ein.

Community- und Diversity-Showcases

Auch Showcases, die unterrepräsentierte Gaming-Communitys, Förderinitiativen oder thematische Schwerpunkte rund um Inklusion und Repräsentation behandeln, haben sich im Sommer-Gaming-Kalender etabliert.

Black Voices in Gaming – 2. Juni, 18:00 Uhr

Die Non-Profit-Organisation Black Voices in Gaming ist zurück und stellt in ihrem Showcase Games vor, an denen schwarze Entwicklerinnen und Entwickler gearbeitet haben.

Women Led Games Showcase – 4. Juni, 18:00 Uhr

Ein ähnliches Konzept verfolgt auch Women Led Games. Hier stellen von Frauen gegründete Studios ihre Games vor.

Accessibility in Spielen wird zu einem immer wichtigeren Thema. Hier werden Games vorgestellt, die auch von physisch beeinträchtigten Spielerinnen und Spielern gezockt werden können.

Green Games Showcase – 6. Juni, 20:00 Uhr

Hier findest du Games, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen behandeln. Organisiert wird der Showcase von der Nonprofit-Organisation PlanetPlay.

Gayming Pride Parade – 6. Juni, 21:00 Uhr

Vorab: Ich gebe 5 von 5 Sternen für das Wortspiel. In diesem Showcase werden Spiele von Entwicklerinnen und Entwicklern aus der LGBTQ+-Szene gefeiert.

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