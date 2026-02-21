News & Trends 15 8

Phil Spencer tritt nach 40 Jahren zurück – KI-Chefin übernimmt Xbox-Leitung

Nach knapp 40 Jahren bei Microsoft tritt Phil Spencer als Leiter der Gaming-Sparte zurück. Xbox-Chefin Sarah Bond gibt ebenfalls ihr Amt ab. Die bisherige Präsidentin für KI-Produkte übernimmt.

Xbox steht vor dem vielleicht grössten Umbruch aller Zeiten. Nach zwölf Jahren als Leiter von Microsofts Gaming-Abteilung geht Phil Spencer in den Ruhestand. Seine Karriere begann 1988 als Praktikant bei Microsoft. Er war jahrelang das Aushängeschild von Xbox und genoss hohes Ansehen in der Branche und der Community.

Sarah Bond, die 2023 das Amt als Xbox-Chefin übernahm, tritt ebenfalls zurück. Matt Booty, Chef über die Xbox-Game-Studios, wird zum Chief Content Officer befördert. Spencers Nachfolgerin ist Asha Sharma, die bisherige Präsidentin und Leiterin von Microsofts Core-AI-Produkt. Sie stiess erst vor zwei Jahren zum Unternehmen.

Asha Sharma ist die neue Chefin der Gaming-Sparte und Matt Booty wird Xbox Chief Content Officer

Quelle: Microsoft

Die Führungswechsel kommen in einer turbulenten Zeit. Die Xbox Series bleibt nach der Xbox One die zweite Konsolengeneration, die verkaufsmässig weit hinter der Konkurrenz zurückfällt. Mit zahlreichen Studiokäufen hat Microsoft jahrelang die klassische Konsolen-Exklusivität befeuert. Spätestens nach der Übernahme von Activision Blizzard King für fast 70 Milliarden US-Dollar und dem sinkenden Erfolg der Xbox fand ein Umdenken statt. Unter dem Motto: «Alles ist eine Xbox» setzt Microsoft immer mehr auf Multiplattform-Veröffentlichungen statt auf Exklusivität.

Man darf gespannt sein, welche Richtung Sharma einschlägt. KI ist für viele Game-Fans und Studios ein rotes Tuch. So klingt die erste Stellungnahme von Sharma beschwichtigend: «Wir werden uns erneut unseren Xbox-Fans widmen, die uns seit 25 Jahren die Treue halten, sowie den Entwicklern, die die weitläufigen Universen und Erlebnisse erschaffen, die von Spielern auf der ganzen Welt geschätzt werden.»

Auch beim Thema KI schlägt sie einen versöhnlichen Ton an. «Während sich Monetarisierung und KI weiterentwickeln und die Zukunft beeinflussen, werden wir nicht nach kurzfristiger Effizienz streben oder unser Ökosystem mit seelenlosem KI-Schund überschwemmen. Spiele sind und bleiben Kunst, die von Menschen geschaffen und mit den innovativsten Technologien entwickelt werden, die wir zur Verfügung stellen», so Sharma in ihrer Nachricht an die Mitarbeitenden.

Eine Ära geht zu Ende Mit Spencers Rücktritt zieht sich eine der renommiertesten Persönlichkeiten der Gaming-Branche zurück. Er war seit der Entstehung der ersten Xbox-Generation dabei. 2014 ernannte Microsoft Spencer zum Xbox-Chef. Eine seiner ersten grossen Entscheidungen war die Trennung des Kinect-Geräts vom Xbox-One-Bundle. Damit senkte Microsoft den Preis um 100 US-Dollar, um zum Launch mit der Playstation 4 gleichziehen zu können. Ohne diesen Preisnachlass wäre die Xbox One wohl noch weiter abgeschlagen gewesen.

Sein grösstes Vermächtnis wird aber die Übernahme von Activision Blizzard King sein. Das hat ihm möglicherweise auch den Kopf gekostet. Selbst wenn Spencer und Microsoft-CEO Stya Nadella versöhnlich klingen, haben die massiven Investitionen den Druck auf die Xbox-Sparte erhöht. Spencer gelang es nicht, das Ruder entscheidend herumzureissen.

