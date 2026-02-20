News & Trends 5 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (14.02. bis 21.02.) gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Become», «Masters of Albion», «Crimson Desert».

Auch diese Woche gibt's wieder ein breites Sortiment an neuen Game-Trailern zu bestaunen. Egal ob du auf skurrile Sperma-Spiele, «Pokémon» oder Strategiekracher von legendären Spielentwicklern stehst – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Nachfolgend findest du die wichtigsten Trailer und Ankündigungen aus der vergangenen Woche. Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Pokémon Feuerrot & Blattgrün» – zum Geburtstag viel Glück

Cool: Zum 30. Geburtstag von «Pokémon» erscheinen zwei absolute Klassiker auf der Switch. Nicht so cool: der Preis und die Releasestrategie. Für die Retro-Games verlangt Nintendo tatsächlich 20 Franken oder Euro. Hätte man die Spiele nicht einfach in den Retro-Katalog vom Switch-Online-Abo packen können? Oder zumindest beide Versionen für 20 anbieten? Und wieso werden einzelne Sprachen im eShop als separate Releases gelistet?

«Das ist doch Abzocke», murmle ich in meinen Bart, während ich im Rausch der Nostalgie auf «jetzt vorbestellen» klicke.

Datum: 27. Februar

Erscheint für: Switch

«Layers of Fear 3» – Bloober Team ist zurück

Die polnischen Horror-Experten von Bloober Team melden sich mit einem Teaser zu «Layers of Fear 3» zurück. Viel verrät das kurze Video nicht. Nach dem hervorragenden «Silent Hill 2»-Remake und «Cronos: A New Dawn» bin ich zuversichtlich, dass uns ein weiterer Horror-Kracher erwartet.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — Nintendo Switch 2 Edition»

Die Switch-Neuauflage des hervorragenden Wii-U-RPGs erhält eine weitere Neuauflage für die Switch 2. Das heisst: 60 FPS und 4K-Auflösung. Falls du das Game noch nicht gespielt hast: Unbedingt nachholen!

Datum: 16. April

Erscheint für: Switch 2

«Become» – Spiel mit Sperma

Was erlebt ein Spermium, nachdem es mit 50 km/h aus der Eichel katapultiert wird? «Become» beantwortet diese Frage im Detail. Sieht lustig aus und schon alleine wegen des cleveren Wortspiels hat es einen Platz in meiner Wishlist verdient.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Kettlebell: Inferno Hotel» – Hell yeah

Sieht aus wie «Pizza Tower» und «AntonBlast». Du landest in der Hölle und musst dich mit einer Gewichtskugel aus der misslichen Lage befreien. Mir gefällt dieser spezielle Stil.

Datum: ???

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Totally Secure Airport» – Pistole im Popo

Du arbeitest als Security am Flughafen. Dein Alltag besteht aus dem Überprüfen von Dokumenten, dem Scannen von Gepäck und dem Durchsuchen von Passagieren. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass jemand eine Pistole im Popo schmuggelt. Sieht herrlich bescheuert aus.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«ShipShaper» – Meditieren mit Booten

In diesem Spiel stellst du Boote in einem ausführlichen Editor her. Sonst nichts. Kein Erkunden, kein Kampf, kein Ziel. Einfach nur Boote basteln und meditieren.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«.hack//Z.E.R.O.» – unerwartetes Comeback

Zu seinem 30. Jubiläum enthüllt das Studio CyberConnect2 ein neues Game: «.hack//Z.E.R.O.». Damit kehrt die Action-RPG-Reihe nach über einem Jahrzehnt zurück. Das besondere an den Games: Sie spielen in einem fiktiven MMORPG. Du spielst also jemanden, der ein Game spielt. Verrückt. Für das Revival hat sich das Studio die Rechte von Publisher Bandai Namco geholt und will alles in Eigenregie durchziehen.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Pokémon Pinball» – ein Schnäppchen

Ich weiss. Das ist kein Game. Trotzdem will ich es in die Liste aufnehmen, einfach weil es so geil aussieht. Das riesige Pikachu! Der Miauzi-Ballon! Die Videos! Ich will das spielen. Der Pinball-Tisch ist erhältlich in einer Pro-, Premium- und Limited-Edition für 7000, 9700 oder 13000 Dollar. Öh ja, ich fang dann mal an zu sparen.

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Crimson Desert» – wo ist der Haken?

Ich bleibe dabei: Je mehr ich von dem Game sehe, desto skeptischer werde ich. Das sieht doch alles viel zu gut aus? Wo ist der Haken?

Datum: 19. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Gothic 1 Remake» – bald ist es soweit

Die Neuauflage des Klassikers meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. In diesem gibt's erstmals auch ein Release-Datum.

Datum: 5. Juni

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Masters of Albion» – Neues von Peter Molyneux

Der legendäre Spielentwickler Peter Molyneux gewährt frische Gameplay-Einblicke in sein neues Strategiespiel. «Masters of Albion» vereint Elemente aus «God Games» (wie etwa «Black & White») mit Action-Gameplay in der Third-Person-Perspektive. Es soll das allerletzte Game von Molyneux werden. Das Potenzial für einen würdigen Abschied ist auf jeden Fall da.

Datum: 22. April

Erscheint für: PC

«Replaced» – jetzt anspielen

Ein Game, auf das ich mich schon lange freue. Schau dir nur mal an, wie geil das aussieht! Ab sofort kannst du dir mit einer Demo auf Steam selbst ein Bild von diesem Pixel-Kunstwerk machen. Und bis zum Release des ganzen Spiels dauert es auch nicht mehr lange.

Datum: 12. März

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Planet of Lana 2» – dito

Auch «Planet of Lana 2» meldet sich mit einer spielbaren Demo für PC und Konsolen. Sieht ebenfalls wunderschön aus. Spielerisch hat mich der Titel an der letztjährigen Gamescom noch nicht ganz überzeugt.

Datum: 5. März

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Kingdom Come Deliverance: Next-Gen Update» – Mittelalter mit mehr FPS

Der erste Teil von Warhorse Studios' Mittelalter-Saga erhält ein Next-Gen-Update für Konsolen. Das heisst: 60 FPS mit «Ultra Quality»-Einstellungen. Switch-2-User gehen leider leer aus.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

«Avowed» – Happy Birthday

Obsidians Fantasy RPG feiert einjähriges Jubiläum. Zum Geburtstag gibt's ein kostenloses «Anniversary Update» mit neuen spielbaren Rassen, New Game Plus, Fotomodus, besserer Performance und mehr. Zudem kommen PS5-Besitzer erstmals in den Genuss des Action-Rollenspiels.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«No Man's Sky: Remnant Update» – Spass mit der Gravity Gun

Die Update-Maschine «No Man's Sky» liefert wieder neue, kostenlose Inhalte. Im «Remnant»-Update gibt es unter anderem eine Gravity Gun und neue Fahrzeuge.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

