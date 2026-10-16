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Steam macht es Erfolgsjägern einfacher und strukturiert die Errungenschaften

Schluss mit der ungeordneten Errungenschaften-Liste auf Steam: Künftig gibt es bessere Übersichten und eine Trennung zwischen Hauptspiel, Erweiterungen und Events.

Mit dem letzten freigeschalteten Erfolg springt der Fortschrittsbalken deines Lieblingsspiels auf Steam endlich auf 100 Prozent. Ein befriedigendes Gefühl! Doch dann erscheint ein DLC, eine neue Season oder saisonale Erfolge für ein Halloween-Event, das dich nicht interessiert. Und schwupps – dein Profil zeigt keine 100 Prozent mehr an.

Das soll sich bald ändern. Steam kündigt eine Überarbeitung der Errungenschaften an. Entwickler können die Errungenschaften ihrer Spiele künftig in separate Sets für das Hauptspiel (blau) und Zusatzinhalte (lila) aufteilen. Bei einigen Spielen kannst du dir das schon ansehen, etwa «Forza Horizon 5» und «Euro Truck Simulator 2».

«PowerWash Simulator 2» weist ebenfalls bereits verschiedene Sets aus.

Quelle: Debora Pape

Für Spiele ohne Errungenschaften-Sets bleibt die Achievement-Seite zunächst unverändert. Aktuell befindet sich das Set-System im Beta-Test. Die Steam-Ankündigung enthält eine Liste von Spielen, die das neue System bereits unterstützen. Spiele mit 100 Prozent Fortschritt nennt Steam jetzt übrigens nicht mehr «perfekte Spiele», sondern bezeichnet sie nur noch als «abgeschlossen». Unterschiedliche Sets für Basisspiel und Zusatzinhalte

Die neue Errungenschaften-Übersichtsseite zeigt separat an, wie viele Achievements im Basisspiel und in Zusatzinhalten verfügbar sind. Jedes Set hat einen eigenen Fortschrittsbalken. Erreichst du in einem Set 100 Prozent, wird es als abgeschlossen markiert. Die einzelnen Erfolge werden in ausklappbaren Listen dargestellt. Das hilft enorm, wenn du auf der Jagd nach Erfolgen strukturiert vorgehen willst.

Über die Unterteilung in Hauptspiel und DLCs hinaus haben Studios laut Steam indes viele Freiheiten: «Portal 2» hat etwa keine zusätzlichen Inhalte und unterteilt die Erfolge des Basisspiels in Single- und Multiplayer. Das ist eine gute Nachricht für alle, die ausschließlich allein oder mit anderen zusammenspielen: So kannst du das Game auch dann abschließen, wenn du bestimmte Spielweisen nicht magst. Hier sind allerdings die Studios gefragt. Möglich ist das nur, wenn sie die Set-Einteilung entsprechend vornehmen.

Darüber hinaus können Entwickler ihre Sets auch archivieren. Das ist bei saisonalen Errungenschaften sinnvoll, die nur zeitlich begrenzt angeboten werden, etwa zu Jubiläums-Events. Schließt du ein solches Set ab, wird das in deinem Profil angezeigt. Wer nicht dabei war, sieht das Set aber nicht in der Liste der noch zu absolvierenden Erfolge.

Titelbild: Debora Pape

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