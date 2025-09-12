News & Trends 5 1

Sony Xperia 10 VII: neue Kameras und länger Updates

Verbesserte Kameras, ein neuer Chipsatz und verlängerte Softwareupdates sind die wichtigsten Neuerungen des Sony Xperia 10 VII.

Mit einem 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer, einem Kamera-Auslöseknopf sowie Frontlautsprechern bietet Sony auch beim Xperia 10 VII weiterhin Merkmale an, die es bei den meisten anderen Smartphones nicht (mehr) gibt.

Neue Kameras auf der Rückseite

Damit die über den Auslöseknopf aufgenommenen Bilder noch besser aussehen, aktualisiert Sony die Kameras auf der Rückseite des Xperia 10 VII. Die Hauptkamera hat mit 50 Megapixeln zwar nur 2 Megapixel mehr Auflösung, aber vor allem einen Sensor mit einer Fläche von 1/1,56 Zoll. Damit sei er 1,6-mal so groß wie beim Xperia 10 VII. Bei der Ultraweitwinkelkamera erhöht sich die Auflösung von 8 auf 13 Megapixel und die Sensorfläche erhöht sich von 1/4 auf 1/3 Zoll. Die Frontkamera bleibt unverändert bei 8 Megapixeln.

Sony packt die beiden Kameras auf der Rückseite jetzt auch in einen Querbalken.

Als Prozessor verbaut Sony im Xperia 10 VII den Snapdragon 6 Gen 3. Dieser sollte spürbar mehr Leistung als die Gen 1 im Vorgänger liefern. Nebeneffekt des Chipsatzes: Die Bluetooth-Version verbessert sich von 5.2 auf 5.4 und Wi-Fi von 5 auf 6E. Das Smartphone gibt es nur in einer Speichervariante mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicherplatz. Dieser lässt sich mit einer microSD-Karte erweitern.

Das 6,1 Zoll große OLED-Display des Xperia 10 VII hat eine Auflösung von 2340 × 1080 Pixeln und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Gorilla Glass Victus 2 schützt den Touchscreen vor Kratzern und anderen Schäden. Das Gehäuse des Smartphones besteht aus Kunststoff und ist nach IP68 wasser- und staubdicht. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh und unterstützt PowerDelivery (USB PD) beim Laden. Wie viel Watt das Xperia maximal über seinen USB-C-Anschluss entgegennimmt, verrät Sony nicht.

Zwar noch kein Android 16 an Bord, aber immerhin länger Updates als sein Vorgänger.

Sony liefert das Xperia 10 VII noch mit Android 15 und nicht direkt mit Android 16 aus. Das Smartphone soll bis zu vier Betriebssystemupdates erhalten. Sicherheitsaktualisierungen verspricht Sony dagegen für sechs Jahre. Das sind ein Update und zwei Jahre mehr als beim Vorgänger. Googles KI-Assistent Gemini sowie die Circle-to-Search-Suchfunktion sind an Bord. Davon abgesehen hält Sony sich mit vorinstallierter KI zurück.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xperia 10 VII soll noch im Laufe des Septembers verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung von Sony liegt bei 419 Franken oder 449 Euro.

