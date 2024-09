Snapdragon X Plus mit acht Kernen: Neuer Chipsatz macht KI-Notebooks günstiger

Der Snapdragon X Plus 8-core soll Copilot+ PCs günstiger machen. Während die KI-Leistung unverändert bleibt, reduziert sich die Grafikpower deutlich.

Wie die übrigen Snapdragon-X-Chipsätze soll der neue X Plus mit acht Rechenkernen ebenfalls 45 TOPS mit seiner NPU (KI-Chip) schaffen. Für klassische Rechenaufgaben stehen ihm allerdings weniger und teilweise niedriger getaktete Rechenkerne zur Verfügung.

Gleiche Leistung bei NPU, etwas weniger bei CPU und viel weniger bei GPU

Wie der Name des Snapdragon X Plus 8-core nahelegt, verfügt seine CPU über acht Rechenkerne. Der bisherige Snapdragon X Plus verfügt über zehn, die Elite-Varianten sogar über zwölf. An der wichtigsten Eigenschaft des System-on-a-Chip ändert sich durch die reduzierte Anzahl nichts. Seine für KI-Anwendungen zuständige Neural Processing Unit (NPU) soll wie bei allen Modellen 45 TOPS schaffen.

Neben zwei Kernen weniger gibt es bei der CPU weitere Abstriche: Ihr Cache reduziert sich von 42 auf 30 Megabyte. Die Single-Core-Leistung ist mit bis zu 3,4 GHz mit dem bisherigen Snapdragon X Plus identisch. Die Multi-Core-Leistung liegt mit 3,2 GHz etwas niedriger als beim 10-Kern-Chipsatz, der 3,4 GHz bietet.

So fasst Qualcomm die Unterschiede der jetzt sechs Snapdragon X zusammen.

Quelle: Qualcomm

Viel größer werden die Differenzen bei der Grafikberechnung. Die Adreno GPU des Snapdragon X Plus mit acht Rechenkernen erreicht 1,7 TFLOPS. Die iGPU der 10-Kern-Variante schafft mit 3,8 TFLOPS mehr als das Doppelte. Und das, wo sich die Grafikleistung in Tests als Schwachstelle der besseren Snapdragon X erwiesen hat.

Die Copilot+ PCs – also Notebooks – mit dem Snapdragon X Plus 8-core sollen ab 799 Dollar erhältich sein. Qualcomm nannte keine Preise in Franken oder Euro. Zum Vergleich: Der bisher günstigste Copilot+ PC ist das Surface Pro, das bei 999 Franken oder Euro startet. Als Hersteller der günstigeren Notebooks mit dem neuen Chipsatz nennt Qualcomm unter anderem Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo und Samsung.