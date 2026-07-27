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Ryan Gosling wird Ghost Rider!

Marvel liess an der Comic-Con 2026 die Massen jubeln: Ryan Gosling übernimmt die Rolle des Ghost Rider, Ryan Reynolds crasht als blaugrauer Deadpool die Bühne, und «Black Panther 3» bekommt einen neuen Titelhelden. Nur die X-Men gingen leer aus.

Kevin Feige und ein grosser Teil des «Avengers»-Casts standen am Samstagabend in der legendären «Hall H» von San Diego – und lieferten das, was man an einer Comic-Con von Marvel erwartet: neue Filme, ein Überraschungsgast und ein bisschen Chaos.

Zwei Ryans und ein Cameo

Die grösste Neuigkeit des Abends: Johnny Blaze, besser bekannt als Ghost Rider, kommt ins Marvel Cinematic Universe (MCU) – gespielt von Ryan Gosling. Die Besetzung war unter Fans schon länger ein Gerücht, weil Gosling schon vor Jahren Andeutungen gemacht hat, den Charakter eines Tages unbedingt spielen zu wollen. Jetzt wird sein Traum also wahr. Regie führt übrigens Shawn Levy, der zuvor bereits «Deadpool & Wolverine» inszeniert hatte.

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Der Film soll 2028 in die Kinos kommen. Auf der Bühne liess es sich Levy nicht nehmen, die Entstehung launig zu erklären: Man habe letztes Jahr an «Star Wars: Starfighter» gearbeitet, und als Gosling seine Vision der Figur beschrieben habe, sei irgendwann der Satz gefallen: «Bro, let's ride.» Ob das Zitat tatsächlich so fiel oder für die Bühne poliert wurde, bleibt offen. Marvel selbst hat es jedenfalls so kolportiert.

Danach ging es weiter mit dem Film, auf den ohnehin schon alle warten: «Avengers: Doomsday». Gezeigt wurde neues Filmmaterial mit Doctor Doom, der laut Marvel Sentinels befehligt und eine Rückschau auf das Verhältnis zwischen den Fantastic Four und dem Bösewicht liefert. Bestätigt wurde ausserdem, dass Hayley Atwell als Agent Peggy Carter mit von der Partie ist. Fans der Figur aus «Captain America: The First Avenger» dürfen sich also freuen.

Für die grosse Show sorgte allerdings ein anderer Gast: Mitten im Publikum tauchte plötzlich ein bläulich-grauer Deadpool auf, der sich als kostümierter Ryan Reynolds entpuppte und dem Cast unverblümt Fragen stellte – inklusive der Andeutung, selbst gerne in «Doomsday» mitspielen zu wollen. Wenn das mal nicht mehr als ein Wink mit dem Zaunpfahl ist.

Die Russos meinten zwar, der Film sei schon abgedreht. Aber vielleicht liesse sich in Sachen Cameo ja doch noch was machen ….

Quelle: Marvel Studios

«Avengers: Doomsday» startet am 18. Dezember, wer sich vorher nochmals einstimmen will, kann sich den ersten Trailer anschauen.

One more thing

Zum Abschluss zog Feige eine kleine Überraschung aus dem Ärmel: Ein drittes «Black Panther»-Kapitel ist offiziell angekündigt, Regie führt erneut Ryan Coogler. Die Hauptrolle übernimmt David Jonsson, bekannt aus «The Long Walk» und «Alien: Romulus». Im Film spielt er den Sohn des verstorbenen T'Challa, soll dessen Weg ins Erwachsenwerden zeigen und 2028 erscheinen.

David Jonsson brillierte schon in «Alien: Romulus» als Andy und «The Long Walk» als Peter McVries.

Quelle: Marvel Studios

So unterhaltsam das Panel war: Für ein Studio, das sonst gerne den grossen Masterplan zeigt, war die grosse Sause diesmal aber gar nicht mal so gross. Weder zu den X-Men noch zu einer Phase-6- oder Phase-7-Roadmap gab es irgendwelche Neuigkeiten – auch wenn es in den sozialen Medien aktuell geradezu wimmelt von Fake-News.

Vielleicht wollte man mit Gosling und Reynolds einfach die zwei sichersten Karten ausspielen und den Rest für später aufsparen.

Titelbild: Marvel Studios

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