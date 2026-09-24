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Qualcomm kündigt Debian- und Ubuntu-Support für den Snapdragon X2 an

Die Hardware-Auswahl für Linux wächst. Der Snapdragon X2 soll noch in diesem Jahr die erste Linux-Distribution unterstützen.

Auf dem Snapdragon Summit 2026 hat Qualcomm bekannt gegeben, dass der Snapdragon X2 demnächst Linux unterstützt. Ab sofort ist eine Entwickler-Vorschau verfügbar und bis Ende 2026 soll Debian auf Laptops mit dem ARM-Chip laufen. Ubuntu folgt 2027 und erste Notebook-Hersteller haben bereits passende Hardware in Aussicht gestellt.

Debian und Ubuntu sind die ersten unterstützten Distributionen

Seit drei Jahren bietet Qualcomm Snapdragon-Chips für PCs an. Bisher funktionieren diese nur mit Windows – seit dieser Woche auch mit Googlebook OS. Alle Versuche, Linux auf ihnen zum Laufen zu bekommen, scheiterten. Das ändert Qualcomm jetzt selbst. Seit einem Jahr arbeitet das eigene Linux-Team daran, die Snapdragon-X2‑Serie für das quelloffene Betriebssystem nutzbar zu machen. Eine Entwickler-Vorschau ist ab sofort verfügbar. Eine rückwirkende Unterstützung der ersten Snapdragon-Generation wird es aber nicht geben.

Zuerst wird Debian auf den Snapdragon X2 Plus, X2 Elite und X2 Elite Extreme laufen. Bis Ende des Jahres soll der Linux-Support allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen. Nach Debian widmet sich Qualcomm Ubuntu. In Zusammenarbeit mit Canonical soll der Snapdragon-Support in der ersten Jahreshälfte 2027 bereitstehen.

Die für den Linux-Betrieb notwendigen Treiber und Hardware-Beschreibungen werden Teil des Kernels. Es soll langfristig keine Abhängigkeit von externen Patches geben. Außerdem will der Hersteller die NPU des Snapdragon X2 für KI unter Linux nutzbar machen. Vorerst wird Linux aber nur auf Snapdragon-Notebooks laufen. Eine Unterstützung für Desktop-PCs ist nicht vorgesehen.

Mit Asus, HP und dem Newcomer Humain haben drei Notebook-Hersteller bereits angekündigt, ihre Laptops für den Linux-Support anzupassen, bzw. passende Modelle ab 2027 anzubieten.

Titelbild: Qualcomm

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