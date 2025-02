News & Trends 11 3

«Pokémon Presents»: alle angekündigten Spiele und Informationen

Zum «Pokémon Day» präsentiert die Pokémon Company neue Projekte mit den putzigen Taschenmonstern. Darunter das heiss ersehnte Spinoff «Pokémon Legends: Z-A» für die Switch und ein neues Mobile-Game, das an «Pokémon Stadium» erinnert.

Am 27. Februar 1996 erschienen die ersten «Pokémon»-Games – «Rot» und «Grün» – in Japan. Seither feiern «Pokémon»-Fans an diesem Datum den «Pokémon Day». Üblicherweise gibt es zur Feier des Tages einige Überraschungen und Neuankündigungen. So auch dieses Jahr in einem «Pokémon Presents»-Livestream.

Du kannst dir die gesamte Präsentation im eingebetteten Video ansehen. Nachfolgend habe ich alle wichtigen Infos zusammengefasst.

«Pokémon Legends: Z-A»: ein letztes grosses Abenteuer für die Nintendo Switch

Der Spinoff-Titel «Pokémon Legends: Z-A» wurde bereits am «Pokémon Day» 2024 angekündigt. Seither gab es aber keine neuen Infos zum Nachfolger von «Pokémon Legends: Arceus». Nun zeigt Entwicklerstudio Gamefreak erste Gameplay-Impressionen in einem ausführlichen Trailer:

Ungewöhnlich für ein «Pokémon»-Spiel: Das gesamte Abenteuer spielt sich in einer einzigen Stadt ab: «Illumina City». Das von Paris inspirierte Zentrum der «Kalos»-Region kennen Fans bereits aus den 3DS-Games «Pokémon X & Y».

Illumina City wird gross umgebaut. Die Stadt soll wortwörtlich zu einem Grossstadtdschungel transformiert werden. Sowohl Menschen als auch Pokémon sollen sich dort wohlfühlen. Dafür werden überall in der Stadt «Wildsektoren» gebaut, in denen die süssen Viecher leben und sich frei bewegen können. Es sind kleine, wilde Oasen in der Stadt.

Die wilden Zonen sind vom Rest der Stadt abgetrennt.

Quelle: The Pokémon Company

Die wilden Pokémon in diesen Zonen können natürlich gefangen werden. Das Fangsystem erinnert an den Vorgänger «Legends Arceus». Du schleichst dich an ein wildes Taschenmonster an und schmeisst den Ball. Sind sie zu stark, kann dein Partner-Pokémon es schwächen.

Apropos Partner – wie in «Legends Arceus» stehen dir drei Starter-Pokémon aus unterschiedlichen Generationen zur Auswahl. Dieses Mal sind es Endivie und Karnimani aus «Pokemon Gold & Silber» (2001) und Floink aus «Pokémon Schwarz & Weiss» (2011).

Starter-Pokémon in «Legends Z-A» Welches Pokémon schnappst du dir? Endivie Floink Karnimani Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Ich schwanke zwischen Endivie (links) und Karnimani (rechts). Aber auch Floink (mitte) ist verdammt süss.

Quelle: The Pokémon company

Das Kampfsystem in «Pokémon Legends: Z-A» ist komplett neu. Statt rundenbasierter Prügeleien gibt es nun Pokémon-Kämpfe in Echtzeit. Die Attacken deiner Taschenmonster haben unterschiedliche Reichweiten und Wirkungsbereiche. Deshalb rennst du ständig über das Spielfeld, um dein Pokémon möglichst optimal für den nächsten Angriff zu positionieren und gegnerischen Angriffen auszuweichen.

Die Attacken löst du direkt über die ABXY-Knöpfe aus. Das Ganze erinnert an das MMO-inspirierte Kampfsystem in den «Xenoblade Chronicles»-Spielen von Monolith Soft.

Frischer Wind im «Pokémon»-Kampfsystem.

Quelle: The Pokémon Company

Fans der 3DS-Spiele «X & Y» können sich zudem über die Rückkehr der «Mega-Entwicklungen» freuen. Deine Pokémon verwandeln sich im Kampf für kurze Zeit zu unglaublich mächtigen Versionen ihrer selbst. Ich bin gespannt, wie dieses Element mit dem neuen Echtzeit-System harmonieren wird.

Mega-Glurak ist eines der coolsten Pokémon überhaupt.

Quelle: The Pokémon Company

Bis zum Release des Spinoffs musst du dich noch ein bisschen gedulden. Die Pokémon Company gibt lediglich Ende 2025 als Zeitrahmen an. Entgegen früheren Gerüchten erscheint das Spiel nicht für die Switch 2, sondern für die Switch 1.

Das letzte grosse «Pokémon»-Spiel, «Karmesin & Purpur», erschien 2022. So viel Zeit verging schon lange nicht mehr zwischen zwei grossen «Pokémon»-Abenteuern. Dies weckt die Hoffnung, dass «Legends: Z-A» zum Launch keine technische Katastrophe sein wird, wie dies «Karmesin & Purpur» waren.

Meinung Ich liebe «Pokémon», aber so kann es nicht weitergehen von Domagoj Belancic

«Pokémon Stadium» kehrt als «Pokémon Champions» zurück

Überraschend kündigt die Pokémon Company ein neues kompetitives Spiel an: «Pokémon Champions». Dabei handelt es sich um einen spirituellen Nachfolger der beliebten «Pokémon Stadium»-Games (Nintendo 64).

Du trittst in riesigen Stadien mit deinem Pokémon-Team gegen andere Trainer in Online-Kämpfen an. Im Trailer zu sehen sind sowohl Mega-Evolutionen als auch Terakristallisierungen aus «Pokémon Karmesin & Purpur».

Für langjährige Trainer und Sammler besonders toll: «Pokémon Champions» ist mit der Datenbank «Pokémon Home» kompatibel. So kannst du deine Taschenmonster aus «Pokemon GO» oder «Karmesin & Purpur» auch in die Stadien schicken.

Stadium-Kämpfe für unterwegs.

Quelle: The Pokémon Company

Das Spiel soll sowohl für die Switch als auch für Mobile-Geräte erscheinen. «Pokémon»-Hauptentwicklerstudio Game Freak übernimmt die Planung des Projekts. Die Entwicklung findet aber bei «The Pokémon Works» statt – einer neuen Tochtergesellschaft, die sich künftig um Games abseits der Hauptreihe kümmern wird. Wann das Game erscheint, ist noch unklar.

«Pokémon Concierge»: neue Staffel der Netflix-Serie

Die ultrasüsse Stop-Motion-Serie «Pokémon Concierge» kehrt im September 2025 mit neuen Episoden auf Netflix zurück. Einen ersten Trailer dazu gibt es auch schon:

Die ersten vier Episoden der ersten Staffel kannst du kostenlos auf dem offiziellen «Pokémon»-Youtube-Channel anschauen.

Zahlreiche Updates für bestehende Games

Für «Pokémon Karmesin & Purpur» gibt es neue Raid-Events und spezielle Items zur Feier des Tages. Neue Inhalte gibt es auch für die folgenden Mobile-Games: «Pokémon GO», «Pokémon Masters EX», «Pokémon Café Remix», «Pokémon Sleep», «Pokémon Unite» und «Pokémon Trading Card Game Pocket».

Für letzteres sind Rangkämpfe ab Ende März sowie Mega-Entwicklungen für 2025 angekündigt. Wieso sich ein Blick in das Mobile-Game lohnt, liest du im Beitrag von Cassie:

Hintergrund «Pokémon TCG Pocket» bringt endlich die Tauschfunktion – aber auch mehr problematische Inhalte von Cassie Mammone

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel