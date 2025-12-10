News & Trends 16 10

Pebble präsentiert Wegwerf-Ring für Sprachnotizen

Der Index 01 nimmt Audionotizen auf und sendet sie ans Smartphone. Mehr kann er nicht. Die Einweg-Batterie reicht für 12 bis 15 Stunden Aufnahme. Danach musst du den 99 US-Dollar teuren Ring ersetzen.

Pebble hat einen Ring für Sprachnotizen vorgestellt. Der Index 01 besteht aus Edelstahl und wird am Zeigefinger getragen. Er hat einen einzelnen Knopf und ein Mikrofon. Aufnahmen entstehen nur, solange der Knopf gedrückt wird. Gesundheitsdaten zeichnet der Ring keine auf. Er ist also nicht «smart» wie etwa solche von Oura.

Per Bluetooth überträgt der Ring die Audiodatei verschlüsselt an die Pebble‑App auf dem Smartphone, wo sie offline in Text umgewandelt und von einem lokalen LLM weiterverarbeitet wird. Die App legt darauf Notizen an, erstellt Erinnerungen oder setzt Timer. Die Rohaufnahme bleibt auf dem Telefon. Der erkannte Text lässt sich auch auf Pebble‑Smartwatches anzeigen.

Das Design der glänzenden Modelle ist... spannend.

Quelle: Pebble / Core Devices

Der Index 01 ist auf eine einhändige Bedienung ausgelegt: Der Daumen aktiviert den Ring am Zeigefinger. Lautsprecher oder haptisches Feedback gibt es nicht und der Index 01 ist bloss bis zu einer Tiefe von einem Meter wasserfest. Wenn das Smartphone ausser Reichweite ist, kannst du maximal fünf Minuten Audio darauf speichern. Die App und die KI-Modelle sind laut Hersteller Open Source. Eine optionale, kostenpflichtige Cloud‑Sicherung sowie eine cloudbasierte Spracherkennung mit besserer Erkennungsrate sind geplant.

Einweg-Batterie sorgt für Kritik

Beim Akku verfolgt Pebble einen ungewöhnlichen Ansatz: Im Ring sitzt eine nicht aufladbare und nicht austauschbare Silberoxid‑Batterie. Laut Hersteller reicht ihre Energie für 12–15 Stunden Aufnahmezeit. Bei 10–20 Sprachclips à 3–6 Sekunden pro Tag entspräche das etwa zwei Jahren Nutzung. Ist die Batterie leer, muss der Ring komplett ersetzt werden. Pebble gibt an, eine wiederaufladbare Batterie hätte den Ring grösser und teurer gemacht. Die zweite, ziemlich seltsame Begründung: «Du würdest wahrscheinlich das Ladegerät verlieren, bevor der Akku leer ist!»

Pebble kündigt ein Recyclingprogramm an. Das Single-Use-Konzept stösst dennoch auf Kritik. Schliesslich entstehen so potenzieller Elektroschrott sowie laufende Kosten durch Neuanschaffung. In der EU verstossen solche Geräte gegen die Batterieverordnung. Sie verlangt in tragbaren Produkten mit Akkus eine leicht entnehmbare und durch Endnutzer ersetzbare Batterie. Die Verordnung gilt allerdings erst ab 2027. Und ob wasserfeste Kleingeräte als Ausnahmen gelten, ist Auslegungssache.

Den Pebble Index 01 gibt es in verschiedenen Grössen und Farben.

Quelle: Pebble / Core Devices

Der Index 01 ist ab sofort auf der Webseite des Herstellers in Silber, Gold oder Mattschwarz verfügbar. Der Preis für Vorbestellungen liegt bei 75 US-Dollar, später soll der Listenpreis 99 US‑Dollar betragen. Die Auslieferung soll gemäss Pebble im März erfolgen.

Titelbild: Pebble / Core Devices

