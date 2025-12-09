News & Trends 6 1

Stoff statt Kunstleder: Die neuen Fairbuds XL sind viel bequemer

Fairphone verbessert seine Kopfhörer: Die Fairbuds XL bekommen neue Magnete im Lautsprecher und ein Obermaterial, das sich auf der Haut angenehmer anfühlt.

Die erste Generation der Fairbuds XL hat mir schon gut gefallen. Die Kopfhörer sind nicht nur nachhaltig, sondern klingen auch wunderschön. Die einfache Reparierbarkeit bleibt in der Neuauflage erhalten. Es gibt Neuerungen im Inneren mit geringen Auswirkungen. Deutlicher fallen mir die Verbesserungen bei den Äußerlichkeiten auf.

Mesh-Gewebe statt Kunstleder

Mit der zweiten Generation der Fairbuds XL verabschiedet sich Fairphone vom Kunstleder. Stattdessen überzieht ein Mesh-Gewebe – also Stoff mit kleinen Löchern – die Ohrpolster und die Unterseite des Bügels. Es fühlt sich ein wenig wie Sportkleidung an. Die Oberseite des Bügels ist dagegen grob gewebt.

Mesh-Gewebe für die Ohrpolster.

Mir gefällt das neue Stoffgewebe auf Anhieb besser als das Kunstleder der ersten Generation. Meine Ohren fühlen sich luftiger an und werden nicht so schnell warm. Auf der Kopfhaut erweist sich das luftige Mesh ebenfalls als sehr bequem. So habe ich auch weniger Bedenken, mit den nach IP54 vor Schweiß und Spritzwasser geschützten Kopfhörern ins Schwitzen zu geraten.

Kräftiges Gewebe für die Oberseite des Bügels.

Stärkere Magnete und eine neue Membran

Die zweite Änderung an den neuen Fairbuds XL ist nicht zu sehen, sondern im Idealfall zu hören. Sie verfügen in ihren Treibern über stärkere N52-Magnete als ihre Vorgänger. Diese sollen druckvoller sein und für einen stärkeren Bass sorgen. Eine überarbeitete Membran auf Papierbasis soll wiederum die Genauigkeit bei mittleren und höheren Frequenzen erhöhen.

Sound und aktive Geräuschunterdrückung der Fairbuds XL überzeugen auch bei der zweiten Generation.

Ich fand ja schon, dass die erste Generation der Fairbuds XL sehr gut klingt und sich nicht vor Kopfhörern etablierter Marken verstecken muss. Das gilt für die zweite Generation weiterhin – inklusive der aktiven Geräuschunterdrückung. Allerdings habe ich die erste Ausführung nicht mehr zur Hand, um den direkten Vergleich zu hören und sagen zu können, welche Auswirkungen die neuen Treiber und Membran genau haben.

Nachhaltigkeit und Bedienung unverändert überzeugend

Die vielen positiven Aspekte der Fairbuds XL sind bestehen geblieben. Der Akku ist weiterhin ohne Werkzeug austauschbar. Für andere Komponenten brauchst du nur einen Schraubendreher, falls sie kaputtgehen – wobei die erste Generation mit den neuen Einzelteilen der zweiten Generation kompatibel ist. Abgenutzte Ohrpolster aus Kunstleder lassen sich zum Beispiel mit dem bequemen Mesh-Gewebe ersetzen.

Der Joystick ist super für die Steuerung der Kopfhörer.

Wichtigstes Bedienelement bleibt der Joystick. Mit ihm verfügen die Fairbuds XL über eine eindeutige und intuitive Steuerung. Für Anpassungen im Equalizer ist weiterhin die Fairbuds-App (Android/iOS) nötig.

Der Akku bleibt austauschbar.

Die neuen Fairbuds XL sind in Grün und Schwarz – mit leicht anderen Farbtönen als die Vorgänger – ab sofort erhältlich:

Es gibt allerdings eine Sache, die mich davon abhält, direkt auf die neuen Fairbuds XL umzuschwenken: Die Restbestände der ersten Generation sind derzeit günstig zu haben.

Titelbild: Jan Johannsen

