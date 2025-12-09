Jan Johannsen
News & Trends
61

Stoff statt Kunstleder: Die neuen Fairbuds XL sind viel bequemer

Jan Johannsen
9.12.2025
Bilder: Jan Johannsen

Fairphone verbessert seine Kopfhörer: Die Fairbuds XL bekommen neue Magnete im Lautsprecher und ein Obermaterial, das sich auf der Haut angenehmer anfühlt.

Die erste Generation der Fairbuds XL hat mir schon gut gefallen. Die Kopfhörer sind nicht nur nachhaltig, sondern klingen auch wunderschön. Die einfache Reparierbarkeit bleibt in der Neuauflage erhalten. Es gibt Neuerungen im Inneren mit geringen Auswirkungen. Deutlicher fallen mir die Verbesserungen bei den Äußerlichkeiten auf.

  • Produkttest

    Fairbuds XL im Test: Wenn sich Nachhaltigkeit gut anhört

    von Jan Johannsen

Mesh-Gewebe statt Kunstleder

Mit der zweiten Generation der Fairbuds XL verabschiedet sich Fairphone vom Kunstleder. Stattdessen überzieht ein Mesh-Gewebe – also Stoff mit kleinen Löchern – die Ohrpolster und die Unterseite des Bügels. Es fühlt sich ein wenig wie Sportkleidung an. Die Oberseite des Bügels ist dagegen grob gewebt.

Mesh-Gewebe für die Ohrpolster.
Mesh-Gewebe für die Ohrpolster.

Mir gefällt das neue Stoffgewebe auf Anhieb besser als das Kunstleder der ersten Generation. Meine Ohren fühlen sich luftiger an und werden nicht so schnell warm. Auf der Kopfhaut erweist sich das luftige Mesh ebenfalls als sehr bequem. So habe ich auch weniger Bedenken, mit den nach IP54 vor Schweiß und Spritzwasser geschützten Kopfhörern ins Schwitzen zu geraten.

Kräftiges Gewebe für die Oberseite des Bügels.
Kräftiges Gewebe für die Oberseite des Bügels.

Stärkere Magnete und eine neue Membran

Die zweite Änderung an den neuen Fairbuds XL ist nicht zu sehen, sondern im Idealfall zu hören. Sie verfügen in ihren Treibern über stärkere N52-Magnete als ihre Vorgänger. Diese sollen druckvoller sein und für einen stärkeren Bass sorgen. Eine überarbeitete Membran auf Papierbasis soll wiederum die Genauigkeit bei mittleren und höheren Frequenzen erhöhen.

Sound und aktive Geräuschunterdrückung der Fairbuds XL überzeugen auch bei der zweiten Generation.
Sound und aktive Geräuschunterdrückung der Fairbuds XL überzeugen auch bei der zweiten Generation.

Ich fand ja schon, dass die erste Generation der Fairbuds XL sehr gut klingt und sich nicht vor Kopfhörern etablierter Marken verstecken muss. Das gilt für die zweite Generation weiterhin – inklusive der aktiven Geräuschunterdrückung. Allerdings habe ich die erste Ausführung nicht mehr zur Hand, um den direkten Vergleich zu hören und sagen zu können, welche Auswirkungen die neuen Treiber und Membran genau haben.

Nachhaltigkeit und Bedienung unverändert überzeugend

Die vielen positiven Aspekte der Fairbuds XL sind bestehen geblieben. Der Akku ist weiterhin ohne Werkzeug austauschbar. Für andere Komponenten brauchst du nur einen Schraubendreher, falls sie kaputtgehen – wobei die erste Generation mit den neuen Einzelteilen der zweiten Generation kompatibel ist. Abgenutzte Ohrpolster aus Kunstleder lassen sich zum Beispiel mit dem bequemen Mesh-Gewebe ersetzen.

Der Joystick ist super für die Steuerung der Kopfhörer.
Der Joystick ist super für die Steuerung der Kopfhörer.

Wichtigstes Bedienelement bleibt der Joystick. Mit ihm verfügen die Fairbuds XL über eine eindeutige und intuitive Steuerung. Für Anpassungen im Equalizer ist weiterhin die Fairbuds-App (Android/iOS) nötig.

Der Akku bleibt austauschbar.
Der Akku bleibt austauschbar.

Die neuen Fairbuds XL sind in Grün und Schwarz – mit leicht anderen Farbtönen als die Vorgänger – ab sofort erhältlich:

Fairphone Fairbuds XL 2025 (Aktive Geräuschunterdrückung, 26.50 h, Kabellos)
Kopfhörer
Neu
CHF199.–

Fairphone Fairbuds XL 2025

Aktive Geräuschunterdrückung, 26.50 h, Kabellos

Fairphone Fairbuds XL 2025 (Aktive Geräuschunterdrückung, 26.50 h, Kabellos)
Kopfhörer
Neu
CHF199.–

Fairphone Fairbuds XL 2025

Aktive Geräuschunterdrückung, 26.50 h, Kabellos

Es gibt allerdings eine Sache, die mich davon abhält, direkt auf die neuen Fairbuds XL umzuschwenken: Die Restbestände der ersten Generation sind derzeit günstig zu haben.

Fairphone Fairbuds XL (Aktive Geräuschunterdrückung, 26 h, Kabellos)
Kopfhörer
CHF119.–

Fairphone Fairbuds XL

Aktive Geräuschunterdrückung, 26 h, Kabellos

Fairphone Fairbuds XL (Aktive Geräuschunterdrückung, 26 h, Kabellos)
Kopfhörer
CHF119.–

Fairphone Fairbuds XL

Aktive Geräuschunterdrückung, 26 h, Kabellos

Titelbild: Jan Johannsen

6 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Als Grundschüler saß ich noch mit vielen Mitschülern bei einem Freund im Wohnzimmer, um auf der Super NES zu spielen. Inzwischen bekomme ich die neueste Technik direkt in die Hände und teste sie für euch. In den letzten Jahren bei Curved, Computer Bild und Netzwelt, nun bei Digitec und Galaxus. 

Audio
Folge Themen und erhalte Updates zu deinen Interessen
News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • Produkttest

    Bose QuietComfort Ultra 2 im Test: Feinschliff statt Neuanfang

    von Florian Bodoky

  • Produkttest

    Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen.): Was Bose verbessert – und was nicht

    von Florian Bodoky

  • Hintergrund

    Stille auf Knopfdruck: Wie funktioniert ANC?

    von Dayan Pfammatter

1 Kommentar

Avatar
later