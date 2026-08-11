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Noctua-Test enttarnt falsche Herstellerangaben bei PC-Gehäusen

Noctua hat über 100 PC-Gehäuse selbst vermessen. Das Ergebnis: Viele Herstellerangaben zur CPU-Kühler-Freigabe sind nicht korrekt. Die Abweichungen reichen von -3,5 bis +10 Millimeter.

Wie Noctua in einem Post schreibt, haben Mitarbeitende über 100 PC-Gehäuse selbst vermessen und dabei bei 56 Modellen deutliche Abweichungen von den offiziellen Herstellerangaben festgestellt. Der Kühler-Spezialist reagiert damit auf Beschwerden von Kundinnen und Kunden, deren eigene Messungen nicht mit den Angaben auf den Hersteller-Websites übereinstimmten.

Mehr Platz = verschenktes Potenzial Die Differenzen sind teils happig. Beim NZXT H2 Flow etwa ist offiziell eine maximale Kühlerhöhe von 75 mm angegeben, tatsächlich passen aber Kühler bis 79 mm hinein. Beim Thermaltake TR100 sind es 2,7 mm mehr Platz als beworben, beim Corsair Frame 4000D sogar satte 10 mm.

Das klingt erstmal harmlos, ist aber eine verpasste Chance für dich als Käufer oder Käuferin: Wer sich strikt an die offiziellen Zahlen hält, verschenkt womöglich Kühlleistung, weil ein grösserer und potenterer Kühler locker gepasst hätte. Bei den beiden erstgenannten Gehäusen passen tatsächlich grössere Lüfter hinein. Beim letztgenannten lässt sich höherer RAM verbauen, weil der Lüfter des Kühlers höher oben am Kühlelement angesetzt werden kann. Alles Dinge, die für das PC-Bauen wichtig sind.

Weniger Platz = gescheiterter Build Kritischer wird es beim Gegenteil. Noctua fand auch Gehäuse, die in Wirklichkeit weniger Platz bieten, als angegeben. Beim Asus Prime AP201 sind es 1,7 mm weniger, beim Lian Li B4-mATX sogar 3,5 mm. Wenn du deinen Kühler exakt nach Herstellerangabe ausgewählt hast, kann das zum Problem werden. Beim Asus-Gehäuse musst du dann etwa zusätzlich die RAM-Höhe berücksichtigen oder beim Lian-Li-Gehäuse passt dann ein Lüfter nicht, der gemäss Spezifikationen Platz haben sollte. Die Folge: Aufwand mit Retouren, weil du entweder den Kühler oder das Gehäuse zurückschicken musst.

Selber messen ist am besten Am sichersten fährst du deshalb, wenn du das Gehäuse zuerst kaufst und erst danach die restlichen Komponenten zusammenstellst. Besonders bei Mini-ITX-Builds lohnt sich das, da dort die Platzreserven ohnehin knapp bemessen sind und falsche Angaben schneller zum Problem werden. Alternativ hilft dir Noctuas eigene Kompatibilitäts-Datenbank weiter, in der die Firma die von ihr nachgemessenen Freigaben pro Gehäuse veröffentlicht.

Das wirft die Frage auf: Betreffen solche Ungenauigkeiten nur die CPU-Kühler, oder sind auch andere Angaben wie GPU- oder Netzteil-Freigaben falsch? Noctuas Datenbank deckt bislang nur Kühler ab. Für alles andere bist du weiterhin auf andere Quellen oder das Massband angewiesen.

Geringe Abweichungen lassen sich durch Toleranzen erklären. Nicht jedes seriengefertigte Gehäuse ist identisch. Ich habe bei Asus nachgefragt, wie sie sich die Unterschiede erklären. Eine Antwort steht noch aus. Sobald ich die habe, poste ich sie hier als Update.

Titelbild: Noctua

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