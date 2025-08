Nintendo Direct: jede Menge neue Spiele für die Switch und Switch 2

In einem knapp halbstündigen Stream zeigt Nintendo Trailer für zahlreiche neue Games, die demnächst auf der Switch und/oder Switch 2 erscheinen.

Erstmals nach Einführung der Switch 2 stellte Nintendo während des Partner-Showcases am 31. Juli eine größere Menge neuer Spiele für ihre jüngste Konsole vor. Thema der Online-Live-Präsentation waren Games von Nintendo-Partnern, also keine First-Party-Spiele des Unternehmens selbst. Bei einigen Spiele-Ankündigungen handelt es sich lediglich um Ports für die Switch beziehungsweise Switch 2. Doch Nintendo präsentierte auch einige neue Games, über die bislang nur gemunkelt wurde. Auf jeden Fall ist für die zweite Jahreshälfte spieltechnisch gut gesorgt.

Einige Highlights und die vollständige Liste der Ankündigungen findest du in diesem Beitrag.

«Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung»

Dass ein neuer «Hyrule Warriors»-Titel aus dem «The Legend of Zelda»-Universum erscheint, ist schon länger bekannt. Jetzt gibt es einen neuen Trailer. Das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen. Es ähnelt in Optik und Setting stark dem jüngsten «Zelda»-Spross «Tears of the Kingdom».