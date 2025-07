News & Trends 4 0

Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Juli 2025 (Teil 2)

Der Xbox Game Pass wird im Juli um acht Titel erweitert. Gleichzeitig testet Microsoft ein neues PC-Feature, mit dem du eigene Konsolenspiele direkt auf dem PC streamen kannst.

Microsoft hat am 15. Juli 2025 nicht nur die zweite Welle an Neuzugängen für den Xbox Game Pass vorgestellt, sondern auch ein neues Feature für PC-Spieler angekündigt. Ab sofort kannst du als Xbox Insider mit Game Pass Ultimate eigene Spiele direkt über die Xbox-PC-App streamen. Vollkommen ohne Installation. Doch zuerst ein Blick auf die neuen Spiele.

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Core, Standard und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass nur für diese Plattform. Die Core-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 40 Spielen und Mitgliederrabatte. Standard erweitert diesen Zugriff auf umfangreiche Game-Pass-Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Abiotic Factor»

Wann: 22. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dieses Koop-Survival-Spiel versetzt dich in eine Forschungsanlage, in der ein interdimensionales Unglück Chaos auslöst. Du spielst einen von mehreren Wissenschaftlern, die plötzlich gegen Monster, Aliens und andere Gefahren kämpfen müssen. Dabei sammelst du Ressourcen, bastelst Waffen, baust Barrikaden oder stellst medizinische Hilfsmittel her. Der Titel setzt stark auf Teamplay und eine Mischung aus Kämpfen, Base-Building und humorvollen Momenten. Das Retro-90er-Setting erinnert an alte Sci-Fi-Serien.

«Back to the Dawn»

Wann: 18. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In diesem isometrischen Rollenspiel landest du unschuldig in einem Hochsicherheitsgefängnis und musst einen Weg hinausfinden. «Back to the Dawn» kombiniert klassische RPG-Elemente mit einem Gefängnis-Setting, das du frei erkunden kannst. Dabei triffst du auf eine Vielzahl von Insassen, Fraktionen und Geheimnissen.

Du entscheidest selbst, wie du vorgehst: Schleichst du dich durch die Gänge, baust du dir ein Netzwerk auf oder setzt du auf rohe Gewalt? Jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Das Spiel bietet eine dichte Atmosphäre, taktische Tiefe und eine überraschend emotionale Story.

«Farming Simulator 25»

Wann: 1. August

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Im «Farming Simulator 25» übernimmst du die Rolle eines modernen Landwirts, bewirtschaftest Felder, züchtest Tiere und verwaltest deinen Betrieb mit einer Vielzahl an Maschinen und Fahrzeugen. Neu in dieser Version sind verbesserte Wettereffekte, ein dynamisches Wirtschaftssystem und erstmals auch vertikale Landwirtschaft in Gewächshäusern.

Die Grafik wurde deutlich aufgewertet und auch der Multiplayer-Modus wurde erweitert. Ob du allein oder im Team arbeitest: Der «Farming Simulator 25» bietet eine entspannte, aber tiefgehende Simulation des Landlebens.

«Grounded 2»

Wann: 29. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Die Fortsetzung des beliebten Koop-Survival-Spiels Grounded startet im Juli in die Game-Preview-Phase. Dies ist mit «Early Access» auf anderen Plattformen vergleichbar. Du bist erneut geschrumpft und kämpfst im Garten ums Überleben – diesmal mit neuen Biomen, erweiterten Bauoptionen und einer überarbeiteten Story-Kampagne.

«Grounded 2» setzt auf das bewährte Konzept: Ressourcen sammeln, Basen bauen, Insekten bekämpfen. Neu sind unter anderem ein dynamisches Wettersystem, vertikale Bauoptionen und ein größerer Fokus auf Erkundung. Der Titel bleibt humorvoll, ist aber deutlich komplexer als sein Vorgänger.

«My Friendly Neighborhood»

Wann: 17. Juli

Wo: Cloud, Konsole und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Was auf den ersten Blick wie ein harmloses Kinderspiel aussieht, entpuppt sich schnell als Horrortrip. In «My Friendly Neighborhood» erkundest du ein verlassenes Fernsehstudio, in dem die einst beliebten Puppenfiguren plötzlich ein Eigenleben entwickelt haben. Und sie sind nicht gerade freundlich gesinnt.

Du spielst Gordon J. O’Brian, einen mürrischen Techniker, der auf Bewährung ist und eigentlich nur eine Störung beheben soll. Stattdessen findest du dich in einem Labyrinth aus düsteren Kulissen, verstörenden Figuren und überraschend cleverem Leveldesign wieder. Das Spiel verzichtet auf billige Jumpscares und setzt stattdessen auf Atmosphäre, Rätsel und eine charmante Präsentation.

«RoboCop: Rogue City»

Wann: 17. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «RoboCop: Rogue City» schlüpfst du in die kultige Rolle des kybernetischen Gesetzeshüters. Das Spiel versetzt dich in das düstere Old Detroit, wo du gegen Korruption, Straßengangs und eine neue Bedrohung kämpfst. Die Handlung ist zwischen den Filmen angesiedelt und bietet eine eigenständige Geschichte mit bekannten Charakteren und Schauplätzen.

Das Gameplay setzt auf klassische First-Person-Action mit einem Fokus auf taktisches Vorgehen. Du nutzt RoboCops Fähigkeiten wie Zielerfassung, Scannen und übermenschliche Stärke, um Gegner auszuschalten oder Hinweise zu finden.

«Wheel World»

Wann: 23. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



In «Wheel World» steuerst du Kat, eine junge Radfahrerin in einer surrealen, offenen Welt. Diese ist wortwörtlich in Bewegung: Ganze Städte rollen auf gigantischen Rädern durch eine zerstörte Landschaft, und du musst dich zwischen ihnen bewegen, um eine drohende Katastrophe zu verhindern.

Das Spiel kombiniert Geschicklichkeit, Erkundung und Storytelling. Du navigierst durch gefährliche Umgebungen, löst physikbasierte Rätsel und triffst auf ungewöhnliche Charaktere. Der visuelle Stil ist stilisiert und farbenfroh, die Geschichte überraschend tiefgründig.

«Wuchang: Fallen Feathers»

Wann: 24. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: PC Game Pass, Game Pass Ultimate



Dieses düstere Action-RPG entführt dich ins China des 17. Jahrhunderts, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. In «Wuchang: Fallen Feathers» spielst du eine Kriegerin, die von einer mysteriösen Krankheit befallen ist und gleichzeitig gegen übernatürliche Kreaturen und menschliche Feinde kämpft.

Das Gameplay orientiert sich an Soulslike-Titeln: Du kämpfst mit Schwertern, Magie und Ausweichrollen gegen deine Gegner. Die Welt ist atmosphärisch, voller Geheimnisse und historischer Anspielungen. Besonders auffällig ist das Design der Monster, das chinesische Mythologie mit Body-Horror verbindet.

Diese Spiele verlassen den Game-Pass zum 31. Juli

Wie jeden Monat verlassen auch im Juli einige Titel den Xbox Game Pass. Wenn du einen dieser Titel noch spielen möchtest, solltest du dich beeilen. Ab dem 1. August sind sie nicht mehr im Abo enthalten:

«Gigantic»

«Kunitsu-Gami: Path of the Goddess»

«Turnip Boy Robs a Bank»

Eigene Spiele auf dem PC streamen

Parallel zur Spiele-Ankündigung hat Microsoft ein neues Feature für Xbox-Insider mit Game Pass Ultimate gestartet: Du kannst ab sofort ausgewählte Xbox-Konsolenspiele, die du besitzt, direkt über die Xbox-PC-App streamen. Auch wenn sie nicht Teil des Game-Pass-Katalogs sind.

Das neue Feature spart Speicherplatz und Installationszeit. Besonders interessant: Auch Konsolen-exklusive Titel, die bisher nicht auf dem PC spielbar waren, kannst du auf diese Weise streamen. Du findest die Funktion im Bereich «Cloud Gaming» der Xbox-App für Windows. Dort wählst du unterstützte Spiele aus deiner Bibliothek und startest sie direkt aus der Cloud.

Der Dienst ist derzeit in 28 Ländern verfügbar, darunter auch die Schweiz, Deutschland und Österreich. Microsoft plant, die Liste der unterstützten Spiele kontinuierlich zu erweitern. Aktuell umfasst sie bereits über 250 Titel.

