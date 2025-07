News & Trends 9 0

Die neuen PS-Plus-Spiele für das Extra- und Premium-Abo im Juli 2025

Sony liefert im Juli Nachschub für PS Plus Extra und Premium. Neben modernen Blockbustern wie «Cyberpunk 2077» kehren mit «Twisted Metal 3 & 4» auch zwei Klassiker zurück. Passend zum Start der zweiten Staffel der TV-Serie.

Monatlich nimmt Sony neue Spiele in das Playstation-Plus-Programm auf. Um sie spielen zu können, benötigst du die dafür erforderliche Abo-Stufe. Nach den drei neuen Titeln für den Essential-Bereich erweitert Sony nun auch den Game-Katalog für Playstation Plus Extra und Premium um zehn Titel. Die meisten Spiele sind ab dem 15. Juli verfügbar.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratisspiele, Cloud-Speicherung und exklusive Rabatte im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Speziell für die Premium-Mitgliedschaft

«Twisted Metal 3 & 4»

Wann: 15. Juli

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 1998 bzw. 1999



Zwei Klassiker der Vehikelkampf-Reihe kehren im Rahmen des Classics-Katalogs zurück. Du steuerst bewaffnete Fahrzeuge in chaotischen Arenen und trittst gegen schräge Charaktere an. Die Spiele bieten Arcade-Action mit Kultfaktor. Die Neuauflage bringt Trophäen-Support und bessere Auflösung.

Passend dazu startet am 31. Juli die zweite Staffel der empfehlenswerten gleichnamigen Live-Action-Adaption der Spielereihe mit Samoa Joe und der Stimme von Will Arnett als Sweet Tooth, Anthony Mackie als John Doe und Stephanie Beatriz als Quiet.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten

«Cyberpunk 2077»

Wann: 9. Juli

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2020



Im Open-World-Action-Rollenspiel von CD Project Red schlüpfst du in die Rolle von V, einem Söldner. Du befindest dich in der dystopischen Metropole Night City und nimmst gefährliche Aufträge an, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. Dabei gerätst du in einen Strudel aus Machtkämpfen, Konzernintrigen und moralischen Entscheidungen, die den Verlauf deiner Geschichte maßgeblich beeinflussen. Deine Handlungen und Beziehungen zu verschiedenen Charakteren bestimmen, wie sich dein Abenteuer entwickelt. Die «Phantom Liberty»-Erweiterung ist nicht enthalten, das Hauptspiel bietet aber bereits Dutzende Stunden Spielzeit.

«Banishers: Ghosts of New Eden»

Wann: 15. Juli

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



Dieses Action-RPG stammt von Don’t Nod, den Machern von Life is Strange. Du spielst Red und Antea, ein Paar und zugleich Geisterjäger im Amerika des 17. Jahrhunderts. Nach einem Angriff bleibt Antea als Geist zurück, während Red versucht, sie zu retten. Du wechselst zwischen beiden Charakteren, bekämpfst übernatürliche Feinde und triffst schwerwiegende moralische Entscheidungen. Dein Vorgehen beeinflusst die Story und die Beziehung der Protagonisten. Dich erwartet eine düstere Atmosphäre, emotionales Storytelling und ein dynamisches Kampfsystem.

«Bluey: The Videogame»

Wann: 15. Juli

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2023



Das Spiel basiert auf der beliebten australischen Kinderserie «Bluey» und richtet sich vor allem an die jüngere Generation und Familien. Du spielst Bluey, ihre Schwester Bingo oder die Eltern Bandit und Chilli. In mehreren Minispielen erkundest du bekannte Schauplätze aus der Serie, löst kleine Rätsel oder trittst in Geschicklichkeits-Spielen an. Das Game setzt stark auf bunte Optik, einfache Steuerung und charmante Dialoge.

«Planet Zoo: Console Edition»

Wann: 15. Juli

Wo: PS5

Jahrgang: 2024



Von den Machern von «Planet Coaster» stammt dieses Aufbau- und Management-Spiel, das dich deinen eigenen Zoo gestalten lässt. Du errichtest Gehege, kümmerst dich um die Tierpflege und sorgst für die Bedürfnisse deiner Besucher. Jedes Tier hat individuelle Ansprüche an Gehegegröße, Temperatur und Artgenossen. Wirtschaftliche Aspekte wie Ticketpreise, Forschung oder Mitarbeiter-Management spielen ebenfalls eine Rolle.

«Risk of Rain 2»

Wann: 15. Juli

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2020



Der Third-Person-Shooter mit Roguelike-Elementen von Hopoo Games bietet schnellen Koop-Spaß. Du wählst aus mehreren spielbaren Charakteren, die alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. In zufällig generierten Levels stellst du dich immer stärkeren Gegnerwellen und sammelst Items, die deine Skills verbessern oder neue Effekte auslösen. Die Schwierigkeit steigt kontinuierlich an, je länger du überlebst. Der Fokus liegt auf flotten Kämpfen, Teamwork und immer neuen Kombinationen aus Items und Fähigkeiten.

«Tropico 6»

Wann: 15. Juli

Wo: PS4, PS5

Jahrgang: 2019



In diesem humorvollen Aufbau-Strategiespiel übernimmst du die Rolle von El Presidente, dem Herrscher einer fiktiven Karibikinsel. Du baust Städte, lenkst die Wirtschaft, hältst politische Fraktionen bei Laune und darfst auch mal diktatorische Methoden anwenden. «Tropico 6» erweitert die bekannte Serie um neue Features: Erstmals kannst du mehrere Inseln gleichzeitig verwalten, monumentale Bauwerke wie den Eiffelturm stehlen oder komplexe Wahlversprechen abgeben. Der typische Spott auf reale Politik bleibt erhalten.

«New World: Aeternum»

Wann: 15. Juli

Wo: PS5

Jahrgang: 2025



In dem ursprünglich für den PC entwickelten MMO erkundest du eine riesige Fantasy-Welt voller Magie und Kämpfe. Dich erwartet eine Mischung aus PvE- und PvP-Inhalten, Crafting, Ressourcen-Sammeln und großen Belagerungsschlachten. Die Konsolenfassung bringt eine überarbeitete Steuerung, neue Inhalte und verbesserte Grafik.

«Abiotic Factor»

Wann: 22. Juli

Wo: PS5

Jahrgang: 2025



Dieses Koop-Survival-Spiel versetzt dich in eine Forschungsanlage, in der ein interdimensionales Unglück Chaos auslöst. Du spielst einen von mehreren Wissenschaftlern, die plötzlich gegen Monster, Aliens und andere Gefahren kämpfen müssen. Dabei sammelst du Ressourcen, bastelst Waffen, baust Barrikaden oder stellst medizinische Hilfsmittel her. Der Titel setzt stark auf Teamplay und eine Mischung aus Kämpfen, Base-Building und humorvollen Momenten. Besonders spannend: das Retro-90er-Setting, das an alte Sci-Fi-Serien erinnert.

Titelbild: CD Projekt Red

