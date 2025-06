News & Trends 7 1

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Juli

Drei neue Spiele, ein Gratis-Wochenende und exklusive Rabatte: PS Plus bietet im Juli mehr als nur neue Titel.

Sony feiert 15 Jahre Playstation Plus. Auch im Juli 2025 erwarten dich drei neue Spiele im Rahmen des monatlichen Playstation-Plus-Angebots, die ab dem 1. Juli bis zum 4. August verfügbar sind. In dieser Zeit kannst du die Spiele in deiner Spielbibliothek kostenlos hinzufügen und herunterladen. Sie sind so lange spielbar, wie dein PlayStation Plus-Abo aktiv ist. Kündigst du das Abo, verlierst du den Zugriff auf diese Spiele. Sobald du dein Abo reaktivierst, kannst du sie wieder spielen.

Das große Highlight in diesem Monat ist zweifellos «Diablo IV». Darüber hinaus erwarten dich ein traditionsreiches Fighting Game und ein meditatives Kletterabenteuer. Im Folgenden stelle ich dir die drei Spiele genauer vor.

«Diablo IV» (PS5, PS4)

«Diablo IV» ist ein Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment, das dich in die düstere Fantasy-Welt von Sanktuario entführt. Die Handlung setzt 50 Jahre nach den Ereignissen von «Diablo III: Reaper of Souls» ein und dreht sich um die Rückkehr der Dämonin Lilith. Du wählst aus fünf spielbaren Klassen – Barbar, Zauberin, Druide, Jägerin oder Totenbeschwörer – und entwickelst deinen Charakter durch ein Skillsystem weiter. Die Charaktere können jeweils männlich oder weiblich gestaltet sein. Die offene Spielwelt ist in fünf Regionen unterteilt. Neben der Hauptkampagne erwarten dich zahlreiche Nebenquests, Weltbosse, Dungeons und PvP-Zonen.

Jahrgang: 2023



«The King of Fighters XV» (PS5, PS4)

Mit «The King of Fighters XV» bringt SNK den neuesten Teil seiner traditionsreichen Fighting-Game-Reihe auf Playstation Plus. Das Spiel setzt auf ein 3-gegen-3-Teamkampfsystem, bei dem du drei Kämpfer auswählst und strategisch einsetzt. Insgesamt stehen dir 39 Charaktere zur Verfügung, darunter bekannte Figuren wie Kyo Kusanagi, Iori Yagami und Terry Bogard sowie neue Kämpfer. Technisch soll das Spiel mit flüssigen Animationen, detaillierten Arenen und einem stabilen Online-Modus überzeugen. Die Story wird in Zwischensequenzen erzählt und knüpft an die Ereignisse der Vorgängerspiele an. Für Einsteiger bietet das Spiel Tutorials und vereinfachte Steuerungsoptionen.

Jahrgang: 2022



«Jusant» (PS5)

«Jusant» ist ein ruhiges, atmosphärisches Kletterspiel vom französischen Studio Don’t Nod. Im Mittelpunkt steht das Erklimmen eines gigantischen Turms, der von einer verlassenen Zivilisation zeugt. Du steuerst eine stumme Hauptfigur, die mithilfe von Seilen, Haken und Griffen verschiedene Routen nach oben sucht. Dabei musst du deine Ausdauer im Blick behalten und taktisch vorgehen. Das Spiel verzichtet bewusst auf Dialoge und setzt stattdessen auf visuelles Storytelling und eine beruhigende Klangkulisse. Die Steuerung ist präzise und vermittelt ein realistisches Klettergefühl.

Jahrgang: 2023



15 Jahre Playstation Plus: das Jubiläum

Neben den neuen Spielen startet Sony im Juli auch die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen von Playstation Plus. Dich erwarten im Laufe des Sommers verschiedene Aktionen, darunter exklusive Rabatte, Events und zeitlich begrenzte Game Trials: etwa für «WWE 2K25» oder «Monster Hunter Wilds» für Premium-Mitglieder.

Zudem veranstaltet Sony ein Online-Multiplayer-Wochenende: Am Samstag und Sonntag, dem 28. und 29. Juni (0:01 Uhr bis 23:59 Uhr Ortszeit) kannst du kostenlos an Online-Multiplayer-Matches teilnehmen und das ganz ohne Playstation-Plus-Mitgliedschaft.

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratisspiele, Cloud-Speicherung und exklusive Rabatte im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Titelbild: Blizzard

