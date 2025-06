News & Trends 3 0

Juni 2025: die neuen Games im Playstation-Plus-Abo

Ein PS2-Klassiker für Premium-Abonnenten, acht neue Spiele im Extra-Abo und vier, die im Essential-Abo spielbar sind: Das hält der Juni für dich bereit, wenn du Geld für eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft ausgibst.

Sony nimmt jeden Monat neue Spiele in das Playstation-Plus-Programm auf. Um sie spielen zu können, benötigst du die dafür erforderliche Abo-Stufe. Im Juni gibt es exklusiv für Premium-Abonnenten den Cyberpunk-Klassiker «Deus Ex: The Conspiracy». Für acht weitere Spiele benötigst du ein Extra- oder Premium-Abo:

«FBC: Firebreak»

«Battlefield 2042»

«Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2»

«The Hunter: Call of the Wild»

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie»

«Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes»

«Train Sim World 5»

«Endless Dungeon»

Die neuen Essential-Games für Juni hat Sony bereits Ende Mai angekündigt. Es handelt sich um diese Spiele: «NBA 2K25»

«Alone in the Dark»

«Bomb Rush Cyberfunk»

«Destiny 2: The Final Shape»

Welche Stufen gibt es im Playstation-Plus-Abo? Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratisspiele, Cloud-Speicherung und exklusive Rabatte im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Speziell für die Premium-Mitgliedschaft (PS4, PS5) «Deus Ex: The Conspiracy» ist ein revolutionäres Cyberpunk-Action-RPG aus dem Jahr 2000 beziehungsweise 2002 für die PS2. Die Handlung findet in der dystopischen Zukunft des Jahres 2052 statt. Du spielst den nanotechnologisch verbesserten Agenten JC Denton, der in eine Verschwörung um eine tödliche Seuche verwickelt wird. «Deus Ex» kombiniert First-Person-Shooter-Elemente mit RPG-Mechaniken. Bei vielen Missionen kannst du selbst wählen, ob du sie schleichend, kämpfend oder auch per Hacking erledigst.

Die Story behandelt Themen wie Überwachung, Korruption und transhumane Technologie. Deine Entscheidungen und dein Verhalten beeinflussen in geringem Maß den Verlauf und das Ende der Geschichte.

Neu für Extra- und Premium-Abonnenten «FBC: Firebreak» (PS5) Der Koop-First-Person-Shooter «FBC: Firebreak» erscheint am 17. Juni. Er spielt im gleichen Universum wie «Control» aus 2019. Du gehörst mit bis zu zwei weiteren Personen zu einer Spezialeinheit namens Firebreak, die übernatürliche Ereignisse im Federal Bureau of Control (FBC) untersuchen. Dabei müsst ihr euch paranormalen Bedrohungen stellen und das Hauptquartier der Behörde gegen eine anhaltende Belagerung verteidigen.

«Battlefield 2042» (PS4/PS5) «Battlefield 2042» ist ein Multiplayer-First-Person-Shooter aus dem Jahr 2021, in dem du auf großen Schlachtfeldern mit bis zu 128 Spielern kämpfst. Du kämpfst mit futuristischen Waffen, Panzern, Jets und Helikoptern. Erschwerend kommen dynamische Wetterereignisse wie Sandstürme und Tornados dazu, die das Schlachtfeld während des Kampfes verändern. Im «Hazard Zone»-Modus erlebst du taktische Kleinteam-Gefechte, bei denen du mit deinem Squad wertvolle Datenfestplatten bergen und vor anderen Teams fliehen musst.

«Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2» (PS5) «Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2» erschien im Dezember 2023 als zehnter Hauptteil der «Five Nights at Freddy's»-Horror-Spielreihe. Es handelt sich um ein VR-Game – das heißt, du benötigst zum Spielen das VR-Headset Playstation VR2. Du schlüpfst in die Rolle eines Pizzeria-Managers und Entertainers für deine mechanischen Gäste. Du bedienst deine Kunden, reparierst und wartest Anlagen und musst dich gegen Roboter zur Wehr setzen.

«The Hunter: Call of the Wild» (PS4) In «The Hunter: Call of the Wild» aus 2017 spielst du einen Jäger, der in schön gestalteten Landschaften unterwegs ist. Dort spürst du verschiedene Wildtierarten in ihrer natürlichen Umgebung auf und beobachtest sie. Mit unterschiedlichen Waffen kannst du die Tiere erlegen. Die realistische Ballistik und das authentische Tierverhalten sollen für ein immersives Spielgefühl sorgen. Im Online-Multiplayer kannst du mit bis zu sieben weiteren Spielern und Spielerinnen gemeinsam jagen, strategisch zusammenarbeiten oder darum wetteifern, wer die beeindruckendste Trophäe erlegt.

«We love Katamari Reroll + Royal Reverie» (PS4, PS5) «We love Katamari Reroll + Royal Reverie» erschien im Juni 2023 als remastered Version des ursprünglichen PS2-Klassikers aus dem Jahr 2005. Als winziger Prinz rollst du durch farbenfrohe Welten und sammelst mit einem magischen Ball alles auf, was kleiner ist als deine Kugel – von Büroklammern über Tiere bis hin zu ganzen Häusern und Planeten. Die absurd-charmante Spielmechanik und sein spezieller Humor haben dem Game sehr gute Bewertungen beschert.

«Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes» (PS4, PS5) Das JRPG des «Suikoden»-Schöpfers Yoshitaka Murayama ist rund ein Jahr alt. Du führst über 100 spielbare Charaktere durch eine vom Krieg zerrissene Welt. In klassischen rundenbasierten Kämpfen trittst du gegen das mächtige Galdean-Imperium an. Die Geschichte folgt dem jungen Nowa und dem Imperiumsoffizier Seign, die sich zunächst anfreunden. Das Spiel kombiniert nostalgische JRPG-Elemente mit modernen Verbesserungen und bietet dir eine Geschichte voller politischer Intrigen, Freundschaft und einem Kampf um die Zukunft der Welt.

«Train Sim World 5» (PS4, PS5) «Train Sim World 5» aus dem Jahr 2024 ist die jüngste Ausgabe der beliebten Eisenbahn-Simulation. Du übernimmst die Kontrolle über realistisch nachgebildete Züge auf Strecken wie von Frankfurt nach Fulda, von Bellinzona nach Mesocco oder von London Euston nach Milton Keynes. Dank verbesserter Grafik, realistischer Physik und einer Vielzahl an Lokomotiven sollst du eine authentische Erfahrung als Zugführer erleben.

«Endless Dungeon» (PS4, PS5) «Endless Dungeon» ist ein Rogue-lite Tactical Action-Spiel, das 2023 erschien. Du steuerst ein Team von zwei bis drei schiffbrüchigen Helden, die eine verlassene Raumstation erkunden und dabei einen wertvollen Kristall gegen endlose Monsterwellen verteidigen müssen. Das Spiel kombiniert taktische Kämpfe mit Tower-Defence-Elementen, wobei du bei jedem Tod wieder von vorne beginnst und es erneut versuchst. Als Nachfolger von "Dungeon of the Endless" bietet es sowohl Solo- als auch Koop-Gameplay.

Für alle Playstation-Plus-Abonnenten

«NBA 2K25» (PS4, PS5) 2024 wurde mit «NBA 2K25» der jüngste Teil der beliebten Basketball-Simulationsserie released. Du verwirklichst deine NBA-Träume in verschiedenen Modi, etwa als Spieler oder als General Manager, der ein komplettes Franchise aufbaut. Das Spiel bietet dir einen Teambuilding-Modus. Du kannst sowohl alleine als auch online gegen andere Spieler antreten.

«Alone in the Dark» (PS5) Bei «Alone in the Dark» handelt es sich um ein 2024 erschienenes Remake des Survival-Horror-Klassikers von 1992. Du erlebst diesen Alptraum entweder aus der Perspektive von Emily Hartwood oder Edward Carnby und deckst die dunklen Geheimnisse einer gotischen Villa auf. Das Spiel verbindet klassische Survival-Horror-Elemente mit modernen Gameplay-Mechaniken und einer atmosphärischen Rätsel-Adventure-Struktur.

«Bomb Rush Cyberfunk» (PS4, PS5) Graffiti und Musik: das steht im Mittelpunkt des 2023 releasten Spiels «Bomb Rush Cyberfunk». In diesem Action-Adventure Platformer schlüpfst du in die Rolle von Red, einem Graffiti-Writer, der seinen Kopf verloren hat und wissen möchte, wer ihm das angetan hat. Auf dem Weg dahin sprayst du Graffitis, sammelst Musikstücke und behauptest dich gegenüber der Polizei.

«Destiny 2: The Final Shape» (PS4, PS5)

«Destiny 2: The Final Shape» ist die große Erweiterung des Sci-Fi-Shooters «Destiny 2». Du stehst als Hüter vor dem finalen Kampf gegen den Zeugen, der die Realität selbst bedroht und das Universum in seine endgültige Form bringen will. Die Erweiterung bietet dir einen neuen Raid als Endgame-Aktivität. Dich erwarten darüber hinaus neue Inhalte, die die Geschichte von Licht und Dunkelheit zu ihrem Abschluss führen.

