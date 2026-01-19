News & Trends 13 1

Ningtendo PXBOX 5: Modderin baut 3‑in‑1‑Konsole aus Playstation, Xbox und Switch

Eine chinesische Modderin hat Playstation 5, Xbox Series S und Switch 2 in ein einziges Gerät gepackt – mit gemeinsamer Kühlung, gemeinsamer Stromversorgung und einem Umschaltknopf.

Die Modderin «小宁子 XNZ» hat eine Konsole gebaut, die drei Systeme gleichzeitig beherbergt: eine Sony Playstation 5, eine Microsoft Xbox Series S und eine Nintendo Switch 2. Die drei Mainboards sitzen in einem gemeinsamen Gehäuse, teilen sich ein Netzteil und einen einzigen, eigens aus Aluminium gegossenen Kühlkörper. Ein Knopf auf der Oberseite entscheidet, welche Plattform gerade läuft.

Um die drei Systeme unterzubringen, hat die Modderin alle Geräte auf das Wesentliche reduziert. Übrig blieben nur die Mainboards, die sie in einem dreieckigen Layout anordnete. Die Stromversorgung übernimmt ein einziges 250‑Watt‑Netzteil, das sowohl PS5 als auch Xbox Series S mit 12 Volt versorgt. Die Switch 2 hängt separat am Dock und benötigt deutlich weniger Leistung.

Der Kühlkörper: gegossen statt gefräst

Der auffälligste Teil des Projekts ist der massive Aluminiumblock, der alle drei Konsolen gleichzeitig kühlt. CNC‑Fräsen wäre zu teuer gewesen, weshalb die Modderin den Kühlkörper im Wachsausschmelzverfahren gegossen hat. Dazu fertigte sie ein Wachsmodell, bettete es in eine Form ein und schmolz das Wachs aus. Die entstandene Hohlform wurde mit flüssigem Aluminium gefüllt.

Die Idee des dreiseitigen Kühlkörpers stammt von Apples Mac Pro aus dem Jahr 2013.

Quelle: 小宁子 XNZ

Mehrere Güsse scheiterten, weil das Metall nicht gleichmässig floss oder Lufteinschlüsse entstanden. Schlussendlich gelang jedoch ein brauchbarer Block. Die Seite, die später die Switch trägt, weist trotzdem sichtbare Einbuchtungen auf – laut Modderin unkritisch, weil die Switch deutlich weniger Abwärme erzeugt als PS5 und Xbox Series S. Die Form des Kühlkörpers erinnert an den dreieckigen Kern des zylinderförmigen Mac Pro von 2013.

Die Mainboards der drei Konsolen werden um den Kühler angeordnet.

Quelle: 小宁子 XNZ

Umschalten per Knopf

Nur eine Konsole läuft gleichzeitig. Ein Knopf auf der Oberseite schaltet zwischen den drei Systemen um. Die Modderin hat dafür ein kleines Steuerboard verbaut, das die Stromzufuhr jeweils nur an ein Mainboard weitergibt. Sobald eine Plattform aktiviert wird, trennt das Board die beiden anderen vollständig vom Netzteil. Das Umschalten dauert nur wenige Sekunden, weil weder HDMI‑Kabel noch Peripherie neu initialisiert werden müssen. Der HDMI‑Ausgang bleibt derselbe, das Signal kommt einfach von einem anderen Mainboard.

Die Ningtendo PXBOX 5 bietet viel Konsole bei minimalem Platzverbrauch.

Quelle: 小宁子 XNZ

Die Modderin wollte weniger Geräte, weniger Kabel und weniger Platzverbrauch – ohne auf Exklusivtitel verzichten zu müssen. Das Ergebnis ist ein Gerät, das technisch beeindruckt, aber vor allem zeigt, wie weit Hardware reduziert werden kann, wenn die Bereitschaft besteht, drei Konsolen zu zerlegen und neu zusammenzusetzen.

Titelbild: 小宁子 XNZ

