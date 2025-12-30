News & Trends 35 14

Mit /e/OS 3.3 nimmt das Update-Tempo beim Android ohne Google zu

Bei /e/OS erhöht sich das Update-Tempo. Keine zwei Monate nach der Version 3.2 ist /e/OS 3.3 erschienen. Die neue Version der google-freien Android-Version behebt Fehler, umfasst Sicherheitsupdates bis Anfang Dezember und bringt wenige neue Funktionen.

Einer der Kritikpunkte an /e/OS war in der Vergangenheit, dass die Entwickler des alternativen Betriebssystems zu lange benötigen, um Sicherheitsupdates zu veröffentlichen. Die Nutzer und Nutzerinnen würden deswegen zwar nicht von Google ausspioniert, seien mit nicht behobenen Sicherheitslücken aber trotzdem einem großen Risiko ausgesetzt. Innerhalb von zwei Monaten hat die e.foundation jetzt das zweite Update veröffentlicht und die Sicherheitsupdates auf den Stand von Anfang Dezember gehoben. Da schneiden viele Geräte etablierter Hersteller schlechter ab.

Sicherheitsupdates, Fehlerkorrekturen und wenige neue Funktionen

Neben den Sicherheitsupdates enthält /e/OS 3.3 einige Neuerungen, die aber eher kleiner sind. So steht jetzt zum Beispiel Android Auto für die Geräte bereit, deren Software auf AOSP 15, der Open-Source-Version von Android 15, basiert. Der Murena Workspace, das Google Docs und Co. von /e/OS, bekommt einen neuen Launcher und unterstützt ab sofort Anmeldungen über OpenID Connect.

Eine neue Funktion von /e/OS 3.2 wurde wieder entfernt. Zu den dauerhaften Benachrichtigungen über Echtzeittracking gab es wohl sehr viele negative Rückmeldungen. Mal schauen, wie gut die jetzt neuen Benachrichtigungen über neue Funktionen von und Wartungsarbeiten an /e/OS und dem Murena Workspace ankommen.

An der Taschenrechner-App gibt es optische Verbesserungen und die Echtzeit-Untertitel sind jetzt auf Kirgisisch anzeigbar. Ebenfalls besser sein soll jetzt die Anzeige des Mobilfunknetzes beim Fairphone 6. Dessen «Device Tree» ist ab sofort übrigens Open Source. Das Fairphone 5 bekommt mit /e/OS 3.3 ein Firmwareupdate.

Außerdem behebt das Update noch zahlreiche kleine Fehler, von denen fehlende Übersetzungen im Menü das Fairphone 6 am ehesten auffallen dürften.

Wenn das Update auf deinem Gerät verfügbar ist, kannst du es in den Einstellungen unter Systemaktualisierungen starten.

