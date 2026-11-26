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Mio Click: Fidget-Knopf und virtuelles Online-Haustier

Vergiss das Tamagotchi, wie du es kennst. Beim Mio Click musst du nicht füttern, nichts sauber machen und niemanden sterben lassen. Es ist ein Fidget-Toy, das deine Klicks online synchronisiert und einen kleinen Pixel-Freund auf dem Display antreibt.

Es gibt Gadgets, die wollen dich erziehen. Sie piepsen, wenn du sie vernachlässigst, oder lassen ihre virtuellen Haustiere verhungern. Der Mio Click will das Gegenteil. Er will einfach nur, dass du klickst.

Jedes digitale Haustier ist einzigartig.

Quelle: Generative Goods

Entwickelt wurde das Gerät von Generative Goods, genauer gesagt von Erick Calderon. Die Idee kam von seinem zehnjährigen Kind, das sich einen Klickzähler wünschte. Calderon verband kurzerhand einen Prozessor, ein Display und einen grossen Knopf in einem 3D-gedruckten Gehäuse. Nach zwei gescheiterten Prototypen sass das Design. Und nun wird der Mio Click in Texas von Hand montiert und auf die Welt losgelassen.

Ein Knopf, ein Pixel-Freund

Das Gehäuse misst 63 × 63 × 20 Millimeter und wiegt nur 62 Gramm. Es ist in fünf Farben erhältlich (Orange, Gelb, Blau, Weiss und Magenta) und sieht aus wie ein bunter Klicker, für den sich auch Erwachsene begeistern können. Auf der Vorderseite dominiert ein grosser, runder Knopf. Drückst du ihn, erwacht auf dem kleinen Farbdisplay dein Mio zum Leben.

Das Fidget-Toy ist in fünf Farben erhältlich.

Quelle: Generative Goods

Ein Mio ist eine kleine Pixelkreatur. Beim ersten Start schlüpft sie aus einem Ei. Welche Figur du bekommst, ist eine Überraschung. Zur Auswahl stehen verschiedene Familien wie Squig, Goober oder Meatball. Jeder Mio ist einzigartig. Und anders als beim Tamagotchi gibt es keine Pflege. Du fütterst ihn nicht, du reinigst ihn nicht. Du drückst einfach auf den Knopf und schaust zu, wie dein Mio springt, tanzt oder sich bewegt. Der mechanische Knopf ist laut Hersteller für 50 Millionen Klicks ausgelegt. Ein USB-Kabel zum Aufladen des integrierten Akkus liegt bei.

Online-Bestenliste und Blockchain

Deine Klicks bleiben nicht auf dem Gerät eingesperrt. Wenn du den Knopf fünf Sekunden lang gedrückt hältst, verbindet sich der Mio Click über 2,4-GHz-WLAN mit dem Online-Portal. Dort siehst du deine Statistiken und kannst dich mit Freunden vergleichen. In der öffentlichen Bestenliste «The Yard» trittst du gegen andere Spieler an – und kletterst mit etwas Glück und vielen Klicks in der Rangliste nach oben.

Online-Bestenliste: Klick dich hoch!

Quelle: Generative Goods

Und dann wäre da noch die Sache mit der Blockchain. Jeder Mio wird als NFT gespeichert. Bei jeder Synchronisation wird der aktuelle Klickstand im NFT aktualisiert. Du musst dafür aber kein Krypto-Wallet einrichten. Das Technische passiert im Hintergrund automatisch. Glücklicherweise funktioniert der Mio Click aber auch ohne Internet. Bist du offline, zählt das Gerät weiter und überträgt die Daten einfach bei der nächsten Verbindung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Mio Click kostet 45 US-Dollar. Er ist bisher nur über den offiziellen Shop von Generative Goods unter mioclick.com bestellbar. Der Versand innerhalb der USA ist kostenlos. Wer sich das Teil in ein anderes Land bestellt, muss neben den Versandkosten auch an die Einfuhrumsatzsteuer und Zoll denken. Der Hersteller empfiehlt das Gerät ab sieben Jahren.

Titelbild: Generative Goods

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