Meta AI fasst Chats von WhatsApp zusammen

Die Meta AI kann jetzt Chats in WhatsApp zusammenfassen. Dies soll vor allem in Chat-Gruppen helfen, den Überblick zu behalten – und nichts am «Wir lesen deine Chats nicht»-Versprechen ändern.

Auf Wunsch fasst die Meta AI ab sofort ungelesene (Gruppen-)Chats zusammen. Dies musst du durch Antippen der Anzeige der ungelenesen Nachrichten aktiv anfordern. Eine Technologie namens «Private Processing» soll dafür sorgen, dass weder Meta noch WhatsApp die Inhalte der Nachrichten oder Zusammenfassungen erfahren. Für andere soll auch nicht ersichtlich sein, dass du dir den Chat hast zusammenfassen lassen.

Die KI soll alles für sich behalten

Meta preist die KI-Zusammenfassungen in WhatsApp vor allem für Gruppen-Chats an, in denen sich in mehreren Stunden – in denen man mal nicht auf das Smartphone schaut – Unmengen an Nachrichten ansammeln. Zum Start stehen die KI-Zusammenfassungen nur auf Englisch und nur in den USA zur Verfügung. WhatsApp kündigt aber an, sie noch in diesem Jahr in mehr Ländern und weiteren Sprachen anbieten zu wollen.

Meta scheint sehr bewusst zu sein, dass zwischen «Niemand kann deine Nachrichten lesen – auch wir nicht» und «Unsere KI fasst sie gerne für dich zusammen» ein Widerspruch besteht. Entsprechend erklärt das Unternehmen in seiner Ankündigung der neuen Funktion:

No one else in the chat can see that you summarized unread messages either.

Die Privatssphäre sei also jederzeit gewahrt, und zwar dank «Private Processing». Laienhaft zusammengefasst soll das sicherstellen, dass nur Metas vertrauenswürdige KI die Daten anfragt und Ende-zu-Ende-verschlüsselt erhält. Sie verarbeitet die Daten anschließend in ihrer Cloud und schickt die Zusammenfassung – ebenfalls verschlüsselt – auf das Gerät zurück. In der Cloud wiederum sollen keine Reste der Daten zurückbleiben, die META beispielsweise nutzen könnte, um dir, basierend auf deine Chats, noch personalisierte Werbung auszuspielen.

Wer mehr über «Private Processing» und dessen Funktionsweise wissen will, kann die ausführliche Erklärung sowie ein technisches Whitepaper zu der Technologie lesen.

Da hat sich der bildliche Witz über ein sehr langes iPhone in das offizielle Bildmaterial verirrt.

Quelle: Meta

Werbung in Storys und Kanälen

Zuletzt hatte WhatsApp mit der Einführung von Werbung mit einem alten Versprechen – keine Werbung auszuspielen – gebrochen. Das nährte wieder Spekulationen um den Schutz der Privatsphäre, denn für die Ausspielung von Werbung greifen Werbetreibende gerne auf möglichst viele, personalisierte Informationen ihrer potenziellen Kundschaft zurück.

Der persönliche Chatverlauf stellt dabei eine wahrlich reichhaltige Daten-Goldgrube dar. Bleibt zu hoffen, dass Meta zumindest dieses Versprechen, die Chats trotz KI-Zusammenfassung nicht mitzulesen, in keiner allzu nahen Zukunft brechen wird.

Titelbild: Meta

