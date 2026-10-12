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LineageOS 24.0: Installation wird mit neuen Browser-Tools einfacher

Kurz vor ihrem zehnten Geburtstag vereinfacht die Google-freie Android-Version LineageOS ihre Installation mit einem Web-Installer im Browser.

Im Dezember 2026 wird LineageOS zehn Jahre alt und macht pünktlich zum Jubiläum seine Installation einfacher. Die Android-Variante ohne Google-Anbindung ist zudem auf Android 17 aktualisiert und holt einige Sicherheitsaktualisierungen nach.

Neues Betriebssystem über den Browser installieren

In der Vergangenheit musste man sich extra Programme installieren und teilweise sogar mit Eingaben in Kommandozeilen arbeiten, um LineageOS zu installieren. Das ist auch weiterhin möglich, aber gleich mehrere neue «WebUSB Flash Tools» holen die Installation in den Browser. Als «Flashen» wird die Installation des neuen Betriebssystem.

Es genügt, das Smartphone per USB zu verbinden und flash.lineageos.org aufzurufen. Dort stehen vier Flash-Tools zur Auswahl. Das funktioniert allerdings nur in Chrome oder einem anderen Chromium-Browser. Im Firefox funktioniert es nicht.

Weiterhin gilt, dass die Installation für jedes Smartphone anders abläuft. Deswegen befreien die neuen Tools einen nicht vom Blick auf die Anleitung der jeweiligen Geräte unter wiki.lineageos.org/devices

LineageOS 24.0 basiert auf Android 17

Mit LineageOS 24.0 bringt das Projekt Android 17 knapp vier Monate nach dessen Veröffentlichung im Juni auf zahlreiche Smartphones. Die gesamte Liste findet sich am Ende dieses Blog-Beitrags. Da die Anwendungen von Google bei LineageOS fehlen, gibt es weder Android Auto noch Gemini. Stattdessen gibt es vor allem die Verbesserungen im Hintergrund und einige Designanpassungen.

Zusätzlich enthält LineageOS die Sicherheitsaktualisierungen bis Oktober 2026. Diese sollen auch auf Geräten bis hinunter zu LineageOS 18.1 verfügbar sein. Mit «Canvas» erhält das Betriebssystem eine neue App für die Bildbearbeitung. Andere Anwendungen wie der Browser «Jelly» oder der Musikplayer «Twelve» erhalten kleine Verbesserungen.

Titelbild: Jan Johannsen

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