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Krebszellen im Weltall: Foto macht auf Forschung aufmerksam

Auf der Raumstation ISS wird seit Jahren Krebs erforscht. Die Mikrogravitation bietet gute Bedingungen dazu.

Das Foto, das die NASA am 23. November 2026 veröffentlicht hat, zeigt Mikrotumore. Sie stammen ursprünglich von einem Menschen, befinden sich nun aber zu Forschungszwecken im Weltall – genauer auf der Raumstation ISS.

Warum dieser Aufwand? Die ISS befindet sich auf der Erdumlaufbahn in etwa 400 Kilometern Höhe. Dort herrscht nicht vollständige Schwerelosigkeit, aber annähernd – dieser Schwebezustand nennt sich Mikrogravitation. Und diese Mikrogravitation ermöglicht bessere Forschungsbedingungen. Auf der ISS wird Krebs schon seit bald zehn Jahren erforscht.

Unter anderem hat die Schwerkraft Auswirkungen darauf, wie Tumorzellen wachsen. In einer Petrischale wachsen sie zweidimensional. Das entspricht aber nicht dem Verhalten von Krebszellen im Körper. Auch das Gewebe und der Transport von Flüssigkeiten verhalten sich im Weltall anders. Durch Experimente mit Mikrogravitation können neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Im aktuellen Forschungsprojekt geht es um das Verhalten von Metastasen. Auf der ISS kommen kommen spezielle Biochips der Firma Encapsulate zum Einsatz. Der Tumor befindet sich auf dem Chip und wird mit Halbleitertechnologie untersucht.

Titelbild: NASA / Encapsulate

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